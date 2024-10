Monden Ramona Olaru l-a maturizat pe Cătălin Cazacu. Ce spune motociclistul despre episodul cu înșelatul







Motociclistul a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat în relația cu Ramona Olaru și motivul rupturii. Acesta spune că marele lui regret este că a pierdut prietenia vedetei.

Motociclistul nu ar fi înșelat-o pe prezentatoare

Motivul rupturii dintre Ramona și Cătălin ar fi fost fix faptul că acesta ar fi înșelat-o. Cu toate acestea, bărbatul neagă acest aspect. Invitat la un podcast, acesta a fost mai mult decât tranșant. „Răspunsul este nu. Eu cred că adevărul absolut nu-l deține nimeni, niciodată. Fiecare dintre noi, într-o relație, este dator să nu îl pună pe celălalt în situația să își pună întrebări sau să nu aibă răspunsuri la anumite întrebări. Dacă există o suspiciune că tu, într-o seară, ai fost în acel loc… eu n-am de unde să știu dacă tu ai fost în acel loc.

Dacă tu ești împreună cu un bărbat într-un loc, doar voi doi – doar voi doi o să știți acel adevăr. Tu poți să-mi spui ceva, el poate să-mi spună același lucru, dar n-o să știu niciodată adevărul. Ca acest lucru să nu existe, nu ajung în situația aia. E simplu, ca să n-avem suspiciuni, eu n-ajung niciodată între patru pereți cu o femeie”, a explicat Cazacu.

Regretă că a îngenuncheat în fața Ramonei

Pe de altă parte, Ramona a fost și singura pe care acesta a cerut-o de soție. Cu toate acestea, drumurile lor s-au despărțit. Iar Cazacu a rămas cu un mare regret. „Noi, ca prieteni, am fost super mișto. Cel mai mare regret al meu este că am stricat o prietenie. Am încercat marea cu degetul. Nu mai vorbim. Ce să ne zicem? Nu mai putem fi prieteni, nu merge.

Nu ne sunăm. Nu cred că avem ce să ne spunem. Nu mai putem fi prieteni, s-a dus. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu aș mai îngenunchea, mi se pare că nu a meritat. S-ar putea ca, la sfârșitul acestei vieți, să fi meritat altcineva mai mult decât ea acel îngenuncheat pentru prima oară. Ăsta e singurul meu regret”, a mai spus Cazacu.