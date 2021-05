„Noi suntem pregătiți, am făcut cadrul legal pentru că spitalele să poată să răspundă în timp util și eficient. Am luat ca termen de referință numărul maxim de paturi din valul pandemic cel mai sever. Acolo am luat ca valoare de referință. Nu cred – și nimeni cred că nu crede – că există posibilitatea reală să mai atingem intensitatea valurilor doi și trei din toamna și din iarnă”, a declarat Ioana Mihăilă.

Cum ne pregătim pentru noul val de infectări