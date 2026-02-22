Viktor Orban, în campanie: Alegerile care urmează vor fi ultimele alegeri înainte ca războiul să ajungă mai direct în Europa

Perioada de campanie pentru alegerile parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie, a început în acest weekend. Candidații pot amplasa afișe electorale, iar formularele de susținere sunt disponibile la birourile electorale locale. În prima zi de campanie, premierul ungar Viktor Orbán a participat la un miting anti-război la Békéscsaba, în sud-estul țării, unde a abordat atât conflictul din Ucraina, cât și situația politică internă a Ungariei.

„Oricine ne mușcă își va rupe dinții”, a avertizat liderul ungar, subliniind că Ucraina încearcă să creeze haos, dar Ungaria nu poate fi șantajată.

Orbán a menționat că prima sa apariție politică la Békéscsaba a avut loc în 1989, în timpul campaniei pentru referendumul „Cei Patru Da”. De asemenea, el a afirmat că, sub guvernele Fidesz-KDNP, activele publice ale națiunii s-au dublat.

Prim-ministrul ungar a subliniat efectele războiului din Ucraina, menționând că săptămânal aproximativ 9.000 de persoane sunt ucise sau rănite grav în acest conflict.

„Dacă europenii occidentali ar susține pacea, acest război s-ar fi terminat deja”, a declarat Orban.

Liderul ungar a avertizat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea implica Ungaria în conflict și ar afecta grav sectorul agricol. El a subliniat că țara sa a blocat deschiderea negocierilor de aderare și a luat contramăsuri față de restricțiile energetice și sprijinul financiar pentru Ucraina.

„Nu vom merge cu ei, nu ne vom prăbuși. Țara va continua să se dezvolte”, a spus el.

Prim-ministrul a descris suspendarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba drept o „armă energetică” în mâinile Ucrainei și a menționat că Ungaria furnizează o parte semnificativă din energia electrică a vecinilor, ceea ce menține posibilitatea unor măsuri suplimentare.

„Nu putem fi șantajați. Nu vom fi intimidați de câțiva politicieni ucraineni gălăgioși”, a spus Orbán.

Referindu-se la problemele interne, prim-ministrul a subliniat că protejarea bugetelor familiilor este esențială. El a avertizat că, fără acces la energie rusească la prețuri accesibile, costul combustibilului ar crește considerabil, iar facturile la utilități ar exploda. În apărarea „modelului maghiar”, liderul ungar a explicat că taxele speciale impuse băncilor, companiilor energetice și lanțurilor de retail au generat în 16 ani 15.000 de miliarde de forinți pentru economia națională, fonduri care au permis acordarea pensiilor suplimentare și a unor beneficii pentru familii și personalul în uniformă.

„Bugetul familiei este în joc”, a avertizat el, menționând că renunțarea la modelul național în favoarea celui impus de Bruxelles ar redirecționa resursele către corporații.

Orban a mai spus că implicarea Statelor Unite în conflict pare să scadă, ceea ce ar face mai dificile eforturile de pace, și a adăugat că summitul SUA-China, programat până la sfârșitul lunii martie, ar putea avea impact asupra mai multor conflicte la nivel mondial.

Prim-ministrul a subliniat că, fără intervenția unui actor extern puternic și capabil să medieze eficient, încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este puțin probabilă.

„Alegerile care urmează vor fi ultimele alegeri înainte ca războiul să ajungă mai direct în Europa”, a afirmat el, îndemnând la unitate națională pentru a menține Ungaria în afara conflictului.

La final, Orbán i-a îndemnat pe alegători să susțină un guvern care să apere suveranitatea Ungariei și să mențină țara în afara conflictelor armate.