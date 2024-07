International Viktor Orbán îi consideră leniniști pe liderii de la Bruxelles







Viktor Orbán a ținut un discurs la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad. Ca în fiecare an, evenimentul are o importanță deosebită deoarece premierul maghiar are obiceiul să-și prezinte strategiile politice.

Viktor Orbán nu a primit „instrucţiuni” de la Bucureşti

Viktor Orbán a declarat în deschiderea discursului de la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că nu a primit „instrucţiuni diplomatice” de la Bucureşti.

Premierul maghiar a amintit despre întâlnirea de anul trecut, pe care a descris-o ca „începutul unei frumoase prietenii”, Iar după întâlnirea din acest an cu premierul României a spus: „Facem progrese”.

Viktor Orbán a mai subliniat faptul că politicienii de la Bruxelles sprijină războiul de dragul păcii, dar,și aşa cum nu a înţeles teza lui Lenin, nu o înţelege nici pe cea de la Bruxelles.

Premierul maghiar, despre politica europeană

Premierul maghiar a amintit că „avem datoria creştină” de a acţiona, iar misiunea de pace e legată de această datorie. Viktor Orbán a mai amintit de un paragraf din documentul de înfiinţare a Uniunii Europene care stabileşte că ţelul este pacea.

„Trecem încet de la o politică europeană pro-război la o politică pro-pace”, a declarat Viktor Orbán, explicând că ucrainenii deja „şi-au pierdut şansele”, iar acum, mai spune liderul maghiar, mai trebuie ca europenii „să îşi vină în fire până nu e prea târziu”.

Viktor Orbán. Sursa foto: Facebook

Premierul Ungariei este de părere „că în război, ambele părţi au suferit pierderi grave, dar nu vor să se oprească”. În opinia sa, sunt două motive pentru acest lucru, și anume:

„Ambele părţi cred că o pot învinge pe cealaltă. Ucrainenii cred că îşi apără ţara, în timp ce ruşii cred că se apără de NATO”.

Viktor Orbán, despre Ucraina, ţara condusă de oligarhi

Viktor Orbán a mai subliniat faptul că „puterea Ucrainei depăşeşte toate aşteptările”, spunând că „ţara a fost condusă de oligarhi, iar statul în esenţă nu a funcţionat, mulţi oameni au emigrat, dar astăzi este o ţară puternică”.

Orbán a mai adăugat că „Rusia este diferită de cum o vedeam şi diferită de cum era făcută să pară”. Mai mult, crede că „viabilitatea economică a ţării este impresionantă, iar acest lucru este incontestabil”.

Premierul maghiar este convins că Rusia și-a învăţat lecţiile imediat ce a primit sancţiunile după ocuparea Crimeei în 2014, aşa încât, acum, „sancţiunile UE nu mai au efect, iar felul în care ei descriu Rusia ca o ţară rigidă neo-stalinistă, această imagine nu este reală”, a mai declarat Orbán la evenimentul de la Băile Tușnad, potrivit hirado.hu.