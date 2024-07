Viktor Orban forțează aderarea completă a României la Schengen

Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la București face un anunț surpriză. Din această toamnă va forța punerea pe ordinea de zi a Consiliului JAI aderarea completă a României la spațiul Schengen.

Sosit în România pentru a participa la la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, premierul Ungariei, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a avut azi o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu la o vilă de protocol.

La scurt timp pe pagina sa oficială de pe platforma socială X, Orban a făcut un anunț surpriză. El a scris:

„Astăzi am vizitat București pentru o întâlnire cu premierul Ciolacu Marcel. Am promis că Președinția maghiară a UE va pune pe agenda Consiliului în această toamnă aderarea României la spațiul Schengen”.

Today I visited #Bucharest for a meeting with Prime Minister @CiolacuMarcel. I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the #Schengen Area on the Council’s agenda this Autumn. pic.twitter.com/5D9pdhPnLK

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 26, 2024