VIDEO. Actrița Vicky Răileanu din serialul Vlad are o ”relație specială” cu armele de foc. Ce s-a întâmplat în copilăria ei a marcat-o

Deși rolurile pe care le-a interpretat până la VLAD i-au creat lui Vicky o imagine de fată ingenuă, puțini știu că actrița are și o latură de „fată rea”, latură pe care și-a descoperit-o accidental, chiar la 14 ani.

„Eu la vâsta fragedă de 14 ani am câștigat, pe tabără, locul I la tras cu pistolul și cu Kalașnikov-ul. Eu la fete, fratele meu la băieți. Toată lumea ne-a întrebat ce facem acasă. Așa s-a întâmplat, se pare că e ceva în sânge. Pentru mine era pentru prima dată când puneam mâna pe un pistol, fratele meu nu știu, dar eu sigur da”, a povestit Vicky pentru EVZ. Abia după ani buni a mai pus mâna pe pistol, însă pentru o scenă scurtă.

„Până la VLAD, am mai avut un rol în „Daria, iubirea mea” și la un moment dat era o situație în care trebuia împușc pe cineva. Ratam pentru că aveam 18 ani și îmi era foarte frică și stăteam cu pistolul strâmb, cred că am și închis ochii. Nu se poate compara experiența aia, ce am filmat atunci, cu ce am filmat acum în VLAD”.

De această dată, pentru serialul a cărui sezon final va începe luni seara, Victoria a fost nevoită să învețe să stăpânească bine un pistol.

„Am fost la tir, la poligon, și ne-am antrenat pentru că urma să filmăm niște scene secvențe destul de periculoase în care ne-am gândit că dacă nu ținem mâna bine pe pistol, dacă nu împușcăm bine, ce o să zică oamenii ăia acasă despre noi, oamenii ăia care se pricep. Nu-l mai aveam pe Piștereanu care făcea asta în mod regulat și ne învăța, așa eu și Monica Bârlădeanu a trebuit să ne descurcăm singure”, a mai declarat actrița pentru EVZ.

„Nu e doar un antrenament pentru un rol”

Încă de la prima glonț pe care l-a descărcat în poligon, Vicky și-a dat seama că senzația pe care ți-o dă o armă adevărată, nu una de recuzită din film este mult prea puternică pentru ea. „În momentul în care tragi prima dată la poligon este o senzație foarte ciudată de prea multă putere. Senzație care pe mine m-a speriat îngrozitor de tare. Am tras prima dată și am simțit că mă năvălește din podea până în vârful capului o senzație de putere atât de mare, mă vedeam atât de puternică, încât îmi venea să pun pistolul și să zic că chestia asta este foarte periculoasă, este o senzație mult prea plăcută și că eu vreau să las pistolul jos pentru că nu vreau să experimentez asta. Nu e doar un antrenament pentru un rol, simți pe tot corpul, pe bune, niște senzații cu care trebuie să ai foarte mare grijă”, ne-a mai povestit actrița.

Video: Răzvan Vălcăneanțu