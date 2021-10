VIDEO. Primele imagini cu burtica de gravidă a soției lui Bogdan „Syda” Ionescu. Sheila a intrat în ultimul trimestru de sarcină

Dacă până acum Bogdan și Sheila mai aveau momente când ieșeau separat în oraș, de când este însărcinată bărbatul abia dacă își scapă soția din ochi. Cei doi sunt de nedespărțit, iar Syda încearcă să facă orice ca viitoarea mămică să se simtă cât mai confortabil.

Zilele trecute, fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei doi în jurul prânzului, când Bogdan Ionescu și-a scos soția la restaurant. Syda se numără printre acei bărbați care preferă să ia masa doar în oraș și să nu o pună pe partenera de viață să petreacă mult timp în bucătărie. Îmbrăcați lejer, însă doar cu piese vestimentare și accesorii de brand, viitorii părinți erau extrem de relaxați, ușor nerăbdători să și vadă micuța.

Medicii i-au interzis să mai facă sport

Aflată în ultimul trimestru de sarcină, așa cum este și firesc, Sheila a început să-și schimbe conformația. Îmbrăcată cu o rochie tip sacou, viitoarea mămică lăsa să se vadă o burtică deja măricică. Toată lumea se aștepta să nu i se vadă sarcina până aproape de luna a 9-a, ținând cont de silueta ei și mai ales de faptul că este o femeie care a avut mare grijă cu alimentația ei și a făcut mult sport pentru a se menține în formă. Din păcate, Sheila a știut din primele luni de sarcină că va lua câteva kilograme în plus din cauza faptului că medicii i-au interzis să mai facă sport și i-au sugerat să se preocupe de starea bebelușului, având suficient timp să revină la vechea siluetă. „La început a fost mai greu. A fost greu, medicii mi-au interzis să fac sport. Am ales să merg mult pe jos. Nu m-am îngrășat foarte mult. Micuța este prioritatea mea. O să nasc prin cezariană, în ianuarie, o să fie Vărsător. Nu sunt superstițioasă, dar nici nu am ales deja scutece și hăinuțe, este timp”, a povestit la Antena Stars, soția lui Bogdan Ionescu.

Bogan Ionescu mai are doi copii cu Elena Băsescu

Dacă pentru Sheila este primul copil, Syda mai are doi din prima căsătorie, cea cu Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte al României Traian Băsescu. Bogdan și Elena au fost căsătoriți patru ani, însă în 2016 au decis să pună capăt mariajului. După divorț, Sofia Anais și Traian Jr au rămas în grija mamei lor, însă Bogdan îi vizitează des și petrece timp de calitate cu ei. Mai mult, cei doi copii au o relație foarte bună și cu Sheila, pe care o consideră prietena lor.