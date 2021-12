VIDEO. Oana Roman îl întreține în continuare pe fostul soț. Marius Elisei a așteptat-o să vină să-i aducă bani

Mult mai chibzuită atunci când vine vorba de bunăstarea casei, fiica lui Petre Roman nu este deloc mână largă atunci când vine vorba de tatăl fiicei sale.

Zilele trecute fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Oana Roman în momentul în care se reîntorcea acasă din oraș. În fața porții, nerăbdător o aștepta Marius Elisei. Se pare că bărbatul se pregătea să meargă la un antrenament de tenis, asta prin prisma rachetei pe care o avea la el și o aștepta pe Oana să-i dea ceva bani de buzunar.

Dacă la început părea că nu-i convine deloc situația, iar din grimasele ei rezulta faptul că nu este încântată că trebuie să scoată bani din buzunar, Oana s-a conformat și i-a înmânat mai multe bancnote partenerului ei de viață. Ce-i drept, Marius Elisei are aceleași drepturi bănești ca Oana, căci ambii se împlică în mod egal în afacerea cu haine.

„Cred că am explicat de foarte multe ori că avem o afacere de care ne ocupăm amândoi și care este sursa noastră principală de venit. Sunt recunoscătoare pentru tot. Sunt recunoscătoare pentru familia pe care o am, pentru tot ce am reușit să contruiesc și viața asta. Totul este pe principiul pe care l-am învățat de la tata: ce este mai bun d-abia de acum urmează”, a spus Roman pe profilul ei de Instagram.