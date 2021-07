Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat. După un divorț care a zguduit-o destul de tare, fiica lui Petre Roman a decis să mai dea o șansă relației cu Marius Elisei. Cei doi pari chiar mai fericiți decât la început, iar Oana Roman nu s-a sfiit să ofere detalii despre noul început de drum.

„E o situație mai bună decât a fost chiar și la începutul relației noastre. E totul schimbat în bine în relația noastră. Am pus niște poze cu noi, zilele trecute, și stăteam și mă gândeam că noi nu am avut poze atât de frumoase, în care să transmitem un vibe atât de bun, nici la nuntă. (…) În cazul nostru, ciorba reîncălzită are un gust mult mai bun. Sper ca lucrurile să rămână așa pentru totdeauna sau cât mai mult timp posibil”, a declarat Oana Roman la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Plănuiesc să se mute împreună

„Le facem pas cu pas pe toate. Oricum, e ca și cum stă acasă, pentru că doarme mai mult acasă. (…) Isa e foarte fericită și mi-a zis într-o zi că ea ar vrea să fim numai noi trei pe lumea asta”, a spus vedeta.

„Nu a fost deloc ușor. E un lucru (n.r. divorțul) pe care eu nu mi l-am dorit. Când ne-am despărțit, am și spus că mi se întâmplă un lucru pe care eu nu-l doresc și a fost foarte greu să mă obișnuiesc cu ideea, pentru că nu mai eram obișnuită să trăiesc fără el lângă mine și a fost foarte greu. (…) Am învățat că trebuie să luptăm pentru ce avem și să nu dăm drumul atât de ușor la lucrurile care ne unesc”, a mărturisit Oana Roman la Antena Stars.

„Acum fix 7 ani făceam nunta. Viața ne încercase deja foarte tare. Porneam pe un drum necunoscut care apoi s-a despărțit. Totuși a fost lângă mine când absolut nimeni altcineva nu a fost. M-a iubit, dar m-a și rănit în egală măsură. Azi, știu că a fost foarte greu, poate va mai fi, dar cumva iubirea trebuie să primeze în viață. Poate ne va lega din nou, asta doar timpul va decide. Îți mulțumesc pentru că ești tatăl perfect pentru Isa și sprijinul meu necondiționat!”, a scris Oana Roman în ziua în care ar fi împlinit 7 ani de căsnicie.