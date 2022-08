Video. O benzinărie vinde aer la preț de motorină. Ce nereguli au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorului

La benzinăria din Găești, județul Argeș, un șofer s-a trezit că alimentează cu aer, în loc de motorină.

Bărbatul a postat pe o rețea de socializare un videoclip în care arată cum aparatul înregistra o cantitate de combustibil, însă pe furtun venea de fapt aer.

„Ia uitați cum se alimentează un camion cu aer! Ia uite la PECO cum se fură motorina! Vii la PECO să alimentezi și .. ia să vedem, înregistrează? Ia uitați, mă! Ia ziceți, mă fraților! Veniți și alimentați! E bun nu?”, a scris șoferul.

Inspectorii de la Protecția Consumatorului au verificat benzinăria, aceștia găsind nereguli și la produsele din interior.

Aerul, la fel de scump ca motorina

Bărbatul a sesizat imediat pe angajatul de serviciu, care i-a spus că este un simplu salariat și că nu îi aparține benzinăria.

”I-am spus să-l cheme pe patron să vadă ce se întâmplă, timp în care în zonă a ajuns și un echipaj de poliție căruia i-am explicat despre ce este vorba” a completat șoferul nemulțumit.

Până la urmă, el a luat legătura cu șefa stației de carburanți, care i-a spus că este o defecțiune tehnică și nu va trebui să achite nimic.

„Cel pentru care lucrez ar fi crezut că am furat eu carburantul, corect? Cum să-i explic că, de fapt, am alimentat cu aer?! În plus, dacă remorca frigorifică ar fi rămas fără combustibil mi s-ar fi stricat marfa, iar paguba ar fi fost uriașă” a mai declarat șoferul camionului, notează observatorulph.ro.

Verificări la sânge din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Inspectorii au anunțat că pompa de combustibil funcționa în continuare, chiar dacă rezervorul era gol și contoriza costul de combustibil livrat ca și cum ar fi fost distribuit.

Reprezentanții benzinăriei au declarat, în urma controlului ANPC, că rezervorul tip container a fost epuizat, iar pompa nu s-a blocat așa cum era normal, continuând să funcționeze, scrie Antena3.

„Din relatările verbale comisarii CJPC Argeş au înţeles că, deşi la golirea rezervorului, pompa s-a oprit iniţial – fapt care ar fi fost surprins pe camerele video de supraveghere – ulterior aceasta nu s-a blocat şi a continuat să funcţioneze”, se arată într-un comunicat de presă al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Șoferul camionului ar fi alimentat, până la urmă, cu o cantitate mare de combustibil, însă fără să o plătească, cu titlul de gest comercial din partea operatorului economic.

Inspectorii de la Protecția Consumatorului au mai descoperit abateri referitoare la afișarea prețurilor și a detaliilor de informare.