Video. Mădălina Ghenea, apariție spectaculoasă în lenjerie intimă pe Instagram

Când vine vorba de apariții care mai de care mai spectaculoase, Mădălina Ghenea nu trece neobservată. La scurt timp după ce a făcut furori la deschiderea restaurantului actriței Sophia Loren din Italia, aceasta și-a surprins prietenii virtuali cu imagini inedite.

Dansul lasciv, un omagiu pentru Sophia Loren

Mădălina Ghenea a participat la deschiderea restaurantului Sophiei Loren de la Milano și a stat de vorbă cu artista de 88 de ani. Ulterior, actrița de 35 de ani a postat pe Instagram un videoclip și un mesaj unde și-a exprimat admirația față Sophia Loren.

„Acum 11 ani eram pe platoul de filmare al primului meu film. Am început să lucrez în cinematografie aducându-i un omagiu Sophiei Loren, o emblemă a senzualității și frumuseții mediteraneene, cu o scenă din filmul «Yesterday, Today is Tomorrow», pe care o repropun astăzi aici. Sunt fericită că am întâlnit-o aseară, cea mai mare sursă de inspirație a mea”, a scris Mădălina Ghenea.

Mai exact, în imaginile făcute publice, Mădălina Ghenea apare îmbrăcată în mai multe piese de lenjerie intimă și într-un halat, obiecte vestimentare la care renunță treptat, rămânând doar într-un sutien și într-o pereche de bikini.

Însă nu toată lumea s-a bucurat de spectacolul gratuit pe care l-a oferit actrița, câteva comentarii au fost acide, iar o internaută a sfătuit-o să mai lase loc și imaginației. „De ce faci astfel de videoclipuri când ai jucat în atâtea filme? Poate un pic de curiozitate e mai bună uneori în cazul jobului tău”, a spus un fan al actriței.

Ce mănâncă Mădălina Ghenea pentru a-și menține silueta

Conștientă că arată foarte bine, Mădălina le-a împărtășit fanilor câteva dintre trucurile alimentare care o ajută să se mențină în formă. Românca originară din Slatina are un regim de la care nu se abate: nu mănâncă deloc pui și nimic care conține făină, sare sau zahăr. Nu bea alcool decât la ocazii speciale și nici cafea sau lapte.

Rămâne fidelă apei și mâncărurilor gătite și nu se atinge de țigări. De două-trei ori pe lună își permite să bea un pahar cu alcool sau să mănânce un pic de carne, după cum ea însăși a mărturisit într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu admiratorii ei, potrivit Profm.