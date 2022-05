Mădălina Ghenea, apariție de senzație. Actrița filmează pentru noua sa peliculă: „Mi-a plăcut acest personaj din momentul în care am citit scenariul”

Pelicula, în care Mădălina Ghenea se află în rolul principal, nu va fi lipsită de peripeții, grație scenariului gândit de realizatorii filmului.

Mădălina Ghenea, protagonista unui film de lung metraj

Ed Westwick este cel care a dat viață personajului Chuck Bass din Gossip Girl, un serial cunoscut în întreaga lume. Noul film se numește „Deep Fear”, regizor fiind Marcus Adams.

Mădălina Ghenea joacă rolul lui Naomi, o tânără care are de înfruntat multe intemperii în călătoria sa pe mare, ajungând chiar să salveze o navă plină cu substanțe interzise și reușind să facă față tuturor provocărilor la care este supusă.

Sursa: Antena 3

„Mi-a plăcut acest personaj din momentul în care am citit scenariul. Naomi este o femeie tânără extrem de încrezătoare, plină de viaţă şi realizată – este o onoare să joc un rol feminin principal atât de motivant. M-am distrat mult în luna în care am urmat un antrenament de scufundări, ca pregătire pentru acest rol, şi abia aştept să încep filmările alături de o echipă atât de talentată.”, a transmis Mădălina Ghenea, conform The Hollywood Reporter.

Mădălina Ghenea, o vedetă internațională

Mădălina Ghenea s-a născut pe data de 8 august 1987, la Slatina. Încă de la o vârstă fragedă a fost în lumina reflectoarelor. S-a lansat în televiziune prin participarea la celebra emisiune TV Tip Top Minitop.

Mădălina a luat lecții de balet și de pian şi este absolventă a Colegiului Național Ion Minulescu din Slatina. Cariera în modă a început la numai 15 ani, când a prezentat pentru celebrul creator Gattinoni.

Au urmat numeroase prezentări de modă în toată lumea, inclusiv în România, Italia, Germania, Japonia, Austria, Africa de Sud, Franța sau Spania.

Debutul în actorie

Debutul ca actriță a fost consemnat în 2011, în rolul Irinei din filmul italian I soliti idioti. Mădălina Ghenea a avut o relaţie cu actorul Leonardo DiCaprio. De asemenea, ea s-a iubit şi cu actorul scoțian Gerard Butler. În 2016, ea fost împreună cu celebrul designer Philipp Plein, dar legătura lor a durat doar 38 de zile.

Amintim și că răvăşitoarea brunetă a avut o relaţie de 3 ani cu omul de afaceri Matei Stratan, la finalul căreia s-a mutat la Milano, în Italia. Actriţa nu a venit singură în Lombardia, ci însoţită de micuţa Charlotte, fetița rezultată din relaţia cu Stratan.