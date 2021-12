Familia Gucci declanșează scandalul momentului. Filmul „House of Gucci”, desființat: Numai neadevăruri. FOTO

Descendenții lui Gucci au lansat o declarație usturătoare în care condamnă noul film al lui Ridley Scott, „House of Gucci”, pentru o portretizare „dureroasă”, care este o „insultă adusă moștenirii” fostului președinte al mărcii de modă.

„House of Gucci”, lansat la începutul acestei luni, spune povestea căsătoriei a regele modei cu Patrizia Reggiani care s-a încheiat în cele din urmă cu o crimă.

Familia Gucci, declarație furioasă împotriva filmului realizat de Ridley Scott

Potrivit declarației, transmise agenției de știri ANSA din Italia, familia a fost deosebit de ofensată de decizia lui Scott de a o prezenta pe Reggiani, care a fost condamnată pentru aranjarea asasinării lui Maurizio Gucci, drept „victimă care încearcă să supraviețuiască” într-o lume dominată de bărbați.

În imagine: Al Pacino (primul din dreapta) joacă rolul lui Aldo Gucci, Lady Gaga pe cel al Patriziei Reggiani, iar Adam Driver pe cel al lui Maurizio Gucci. Jared Leto (primul din stânga) joacă rolul lui Paolo Gucci.

„Gucci este o familie care trăiește onorând munca strămoșilor săi, a cărei memorie nu merită să fie tulburată pentru a pune în scenă un spectacol care este neadevărat”, se arată în comunicat. Acest lucru este extrem de dureros din punct de vedere uman și o insultă la adresa moștenirii pe care se construiește brandul astăzi.

Deși membrii familiei Gucci nu au inițiat încă acțiuni legale împotriva celor din spatele filmului, au fost clari că „își rezervă dreptul de a lua orice inițiativă (necesară) pentru a-și proteja numele și imaginea” strămoșilor lor.

Filmul lui Ridley Scott, „House of Gucci” , este un film despre scandal

Lady Gaga, care a jucat rolul lui Reggiani, a acceptat anterior că portretizarea ei ar putea fi „dureroasă” pentru familia Gucci și a refuzat să se întâlnească cu soţia eliberată din închisoare înainte de a filma, spunând: „Eu nu am vrut să las pe nimeni să-mi spună cine este adevărata Patrizia Gucci. Nici măcar pe Patrizia Gucci. Am considerat că fac dreptate poveștii dacă o abordez cu ochiul unei femei curioase și o procesez jurnalistic, citind printre rânduri. Așa am făcut tot ce-am putut pentru a relata adevărul”, a spus Lady Gaga.

Scott a respins acuzațiile lansate de casa de modă în care a spus: „fura identitatea unei familii pentru a obține profit”. Scott a răspuns împotriva acestor afirmații în emisiunea „Today” de la BBC, declarând: „Trebuie să vă amintiți că un membru al familiei Gucci a fost ucis și altul a ajuns la închisoare pentru evaziune fiscală, așa că nu puteți vorbi cu mine despre obținerea de profit”.

În „House of Gucci”, Lady Gaga are rolul principal și o interpretează pe Patrizia Reggiani, fosta soție a lui Maurizio Gucci, cea care a comandat uciderea soțului ei

Din distribuție mai fac parte nume mari precum Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jeremy Irons, Salma Hayek, dar și românca Mădălina Ghenea, care a interpretat rolul Sophiei Loren.

Filmul este adaptat după cartea „The House of Gucci: A sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed” – Casa Gucci: o poveste senzațională despre crimă, nebunie, glamour și lăcomie – scrisă de Sara G. Forden. „Dacă aș fi inventat povestea ca pe un roman, nimeni nu ar fi crezut-o. Dar totul e adevărat. Este o poveste atemporală. Există lecții nenumărate pe parcursul ei”, a declarat autoarea cărții, potrivit gamerant.com.