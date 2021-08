Cel puțin asta a arătat zilele trecute când, fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei doi la un restaurant din zona pieței Floreasca. Pentru că nu-i plac zilele de naștere fastuoase și niciodată nu a dat mari petreceri, ci a preferat să-și serveze aniversarea doar alături de familie și un cadru restrâns, Iulia Albu a petrecut anul acesta doar în compania lui Mike și a unui grup restrâns.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/13

Totul părea mai mult ca o banală ieșire în oraș, în care un cuplu, în speță Iulia și Mike, au ieșit din casă pentru a se întâlni cu un grup de prieteni pentru a mânca ceva bun și a se delecta cu un vin bun. După câteva pahare de vin alb, a început distracția, însă nu pentru Iulia Albu, ci pentru partenerul ei de viață.

Profitând de faptul că rămăseseră ultimii clienți din restaurant, Mike a vrut să-și satisfacă o curiozitate culinară, mai precis cum sunt pregătite fructele de mare sau preparatele din pește, fiind la un restaurant specific, și a intrat în bucătărie. Acest lucru nu a deranjat-o la început pe Iulia, mai ales că avea cu cine să se întrețină și nu simțea lipsa partenerului. Cu atât mai mult cu cât, imediat după ce au format un cuplu, cei doi s-au mutat împreună.

Furtuna i-a dat lui Mike planurile peste cap

Ca un copil într-un magazin cu jucării, Mike părea fascinat de tot ceea ce îi explica și îi arăta bucătarul, ascultându-l ca un copil mic, singura diferență era că „lecția” era acompaniată de un vin alb, pe care bărbatul îl sorbea liniștit, departe de ochii partenerei. Din păcate, totul avea să se termine în momentul în care a început furtuna și o ploaie torențială. Furtună la propriu, anunțată de de RoAlert, nu una la figurat, provocată de Iulia Albu enervată de gestul iubitului ei.

Chiar dacă a lăsat-o să plece singură acasă, chiar în ziua în care împlinea 40 de ani, Iulia Albu a demonstrat că nu este chiar stană de piatră, cel puțin nu atunci când vine vorba de bărbatul pe care îl iubește. După mai multe claxoane, în care care îl atenționa pe Mihai să lase paharul cu vin și să vină o dată la mașină, Iulia s-a enervat și a pornit mașina, amenințându-l că pleacă acasă fără el. Două sute de metri au durat nervii, căci s-a întors imediat în parcarea restaurantului. Pe motiv că își uitase florile, pe care le primise de ziua ei, Iulia a intrat în restaurant, s-a prefăcut că nu-l mai cunoaște pe cel cu care are o relație de câțiva ani, și-a luat florile și, la fel de tranșant a trecut pe lângă el.

Vizibil sub influența alcoolului, nu foarte pătruns, dar suficient cât să se clatine, Mike era pus pe șotii și încerca să-și impace iubita. Nu mai era deloc „leul” care cu câteva minute în urmă, o privea din ușa restaurantului și, cu paharul în mână, îi spunea că el nu vine acasă, că vrea să mai stea și să-și termine sticla de vin. Spășit, bărbatul a încercat să o prindă de mână și să o facă astfel să mai rămână câteva minute alături de el. Deloc înduplecată, ba chiar enervată de starea de euforie a iubitului ei, Iulia n-a schițat niciun gest, ci s-a aruncat din nou, în furtună, pe ploaie, spre mașină.

Văzând că nu are nicio șansă, Mike s-a lăsat păgubaș, i-a dat paharul unuia dintre ospătari și a fugit repede spre mașina Iuliei, ca să fie sigur că ajunge acasă în același timp cu partenera lui. Nu știm dacă acasă Iulia i-a reproșat ceva, mai ales că nu de mult, declara în podcast-ul lui Cătălin Măruță, că are alături un bărbat pe care îl apreciază și pentru faptul că știe să-i spună când greșește și când nu are dreptate, însă cert este că nu ține cont de fiecare dată de dorințele lui. „Suntem de foarte mult timp împreună și, cu siguranță, este omul lângă care mă văd pentru restul vieții mele. Am lângă mine un om care mă susține 100% și care știe să-mi spună și când greșesc și pe care-l ascult. Și care știe să mă și laude atunci când este cazul. Cel mai important este să ai lângă tine o persoană care să-ți poată spune că greșești într-un fel în care să nu te simți rămită sau să simți că nu ești ceea ce trebuie”, a declarat Albu.