„Acesta este interviul din cauza caruia am fost sanctionat cu ordin de protectie , ordin cerut de fosta sotie si aprobat de Politia Romana, prin care imi este interzisa apropierea de locuinta fetitei mele la mai putin de 100 metri. Ordinul de restrictie a intrat in vigoare din aceasta noapte asa ca am pierdut si acest weekend pe care ar fi trebuit sa-l petrec impreuna cu Mika, mai ales ca duminica va fi ziua noastra de nume.Ma doare capul…”, a scris Mihai Albu pe social media.

Iulia Albu cere jurnaliştilor să înceteze cu promovarea discursului de ură al lui Mihai Albu

Noul scandal dintre Iulia și Mihai Albu a plecat de la niște declarații pe care Mihai Albu le-a făcut la o emisiune de la postul de televiziune Antena Stars. Imediat Iulia Albu a postat o parte din interviu respectiv pe pagina sa de socializare:

„Dragi colegi din presa, cu multi am lucrat direct, altora doar v-am raspuns la intrebari, uneori cu intarziere, dar intotdeauna cu drag. Relatia noastra nu a fost mereu una idéala, insa, in ciuda acestui fapt, ne-am respectat mereu unii pe ceilalti. Asa cum multa lume stie deja, voi ati fost primii mei parteneri in construirea brandului meu personal, prin rubricile scrise si munca editoriala …

Va sunt si va voi fi mereu recunoscătoare pentru încrederea voastră si sprijinul vostru, intr-un moment in care NIMENI nu a fost langa mine. Va rog, astăzi, sa incetati promovarea cu titlu de adevar absolut a unor informatii care va sunt servite dintr-o singura perspectiva, fara niciun fel de suport probator.