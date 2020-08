Mihai Albu apelează la instanță deoarece nu s-a înţeles pe cale amiabilă cu Iulia Albu în ceea ce o privește pe fetița lor, iar acum a depus o plângere penală împotriva fostei sale soții.

Din păcate cei doi nu par să ajungă la un numitor comun în ceea o privește pe fetița lor, iar acuzațiile sunt din ce în ce mai grave. Mihai Albu o acuză pe Iulia că este nedreaptă în privința împărțirii custodiei.

Designerul a depus o plângere penală împotriva fostei sale soții pentru că doreşte să-și vadă fiica mai des

Am făcut o plângere penală. În mod repetat a nesocotit o hotărâre judecătorească şi acum se face o anchetă. Şi se va lăsa cu amenzi. E o atitudine pe care dintotdeauna a arătat-o. Nu e ceva nou pentru mine. Nu mă interesează raportul meu vizavi de ea, ci de fetiţă. Copilul are dreptul superior să aibă relatii cu ambii părinţi”, a spus Mihai Albu la un post de televiziune.

Iulia Albu îl face praf pe fostul soţ

Iulia Albu l-a acuzat fostul soţ că nu plătește pensia alimentară, însă acesta susține că nu există nicio dovadă în acest sens și că a plătit întotdeauna, indiferent cum a fost situația lui financiară.

„Sunt la zi cu pensia alimentară. Și eu am greutăți, probleme financiare, ca toți oamenii de altfel. Toată lumea se confruntă cu probleme financiare, desigur, mai ales în această perioadă. Însă am plătit mereu pensia alimentară. Nu are vreo importanță, însă această pensie alimentară vine pe lângă toate cele necesare Mikaelei, cum ar fi rechizite, biciclete, excursii, dar și alte necesități pe care orice părinte trebuie să le asigure copiilor, indiferent că părinții sunt sau nu mai sunt împreună”, a răbufnit Mihai Albu.

Să mă dea în judecată dacă are dovezi că nu am plătit

„Am văzut că foarte mulți părinți din familii destrămate trăiesc exact ceea ce trăiesc eu acum și empatizează cu situația mea, chiar și persoane publice care s-au lovit de această situație. Însă dacă mama ar fi mai tolerantă și ar vorbi cu copilul, să-i explice că e în siguranță cu tatăl, poate nu ne-am fi lovit de această situație. Cine a fost de bună credință și-a lăsat copilul să-și vadă părintele”, a declarat Mihai Albu, pentru cancan.ro.