Aşadar, Anna Lesko a dorit să-şi arate îndemânarea pe care o are atunci când găteşte. Vedeta s-a folosit de aplicația TkiTok-ul unde a pus un video cu ea mestecând şi condimentând mâncarea.

VIDEO puteţi urmări aici: https://www.tiktok.com/@anna_lesko_official

Ana Lesko: „Dragii mei, nu am păţit fizic nimic, sunt întreagă, în schimb, emoţional sunt pierdută. Sunt într-o stare reală de cugetare şi analiza asupra valorilor, oamenilor care mă înconjoară, atât asupra situaţiei globale care nu ne -a iertat şi tot odată ne-a egalat, suntem cu toţii în aceeaşi barcă, doar putine lucruri ne mai deosebesc şi acelea sunt particulare, ca semnele de pe blăniţa unor maimuţici: educatia, spiritul şi caracterul….Da, sunt profund îngrijorată şi marcată de ce se întâmplă pe plan global şi în ţara noastră.

Nu ascund că am în cap scenarii sumbre şi lugubre. Nu îmi vine, sincer vă spun, să pun o bluză pe mine şi un pantalon, să zâmbesc şi să îmi fac o poză să o postez, nu pot să vorbesc despre lucruri atât de lipsite de importanţă şi efemere ca altă dată: haine, obiecte, maşini, mâncare, rujuri, unghii, creme, relaţie, despre EL şi Ea etc, un gând am în cap: cât de firavi, sensibili şi egali suntem în faţa unei Boli! De o săptămână m-am izolat! Citesc o carte, dar recunosc nu sunt eu, nu asimilez nimic. Mă uit la un film, văd prin el. Gătesc, nu simt gustul…Mă uit la montaje din viaţa personală cu ai mei părinţi, Adam, persoane dragi mie şi mă apucă plânsul, cât de liberi şi fericiţi eram.

Cum suntem noi, oamenii, acum că ştiu că nu pot ajunge la ei, la părinţii mei, surorile mele, prietenii mei (sunt câţiva doar), îi iubesc mai mult şi tânjesc nespus dupa ei. Deschid televizorul şi văd câţi oameni sunt smulşi din braţele celor dragi de un virus necruţător. Mă uit ore în şir la o pânză goala, vreau să îmi exprim atâtea sentimente în culori, dar încă nu pot. Colcăie în mine, sunt ca o furtună încărcată cu diverse mase, vânt, apă, flori şi noroi…Aştept să mă liniştesc. Ştiţi deja cu toţii ce conduită trebuie să adoptaţi la nivel global! Nu vă mai jucaţi cu vieţile voastre şi a altora. Staţi în casă şi fiti disciplinaţi”, a scris Anna Lesko pe social media.