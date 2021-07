De curând, fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Cornel Ilie la o piscină din București, nu în compania vreunei domnișoare, ci chiar alături de fosta lui soție, Eliza, și Cezar, băiețelul în vârstă de aproape trei ani pe care îl au împreună.

La un an de când oficial nu mai formează un cuplu, Cornel Ilie demonstrează că mesajul pe care l-a postat atunci când a anunțat că divorțează de Eliza este adevărat 100% și că există dragoste după o iubire. Așa cum este normal și firesc, cei doi au rămas în relații bune de dragul copiilor, Cezar și Zara, și nu se simt deloc stânjeniți unul în compania celuilalt. Cel puțin asta se vede în fotografii. Cornel și Eliza s-au comportat ca doi vechi prieteni care au mers împreună la o piscină, ca să scape de vremea caniculară de afară. Doar că de această dată nu erau doar ei doi, ci împreună cu unul dintre copii.

Pentru că nu mai locuiesc împreună, se pare că cei doi au ajuns la concluzia că este bine ca în continuare să aibă diverse activități împreună, tocmai pentru ca micuții lor să nu simtă prea mult separarea dintre ei. Chiar dacă erau obișnuiți ca tatăl lor să fie plecat mai mereu la concerte sau recitaluri, Cezar și Zara aveau parte de tot felul de activități împreună cu cei doi părinți, activități pe care Cornel Ilie pare că vrea să le țină în continuare în aceeași formulă.

Și-au strâns mâna la divorț

Cornel și Eliza se numără printre acele cupluri care par că se înțeleg mai bine după divorț. Deși a fost dragoste la prima vedere pentru artist, iar Eliza și-a părăsit logodnicul pentru a intra într-o relație cu Cornel Ilie, mariajul dintre ei nu a durat mai mult de 5 ani. „Din „Poveste” a rămas „O veste. De-a lungul timpului oamenii au făcut ca termenul divorț să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel:eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși unul prin celălalt. Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețiile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Există dragoste după iubire”, își anunța anul trecut Ilie separarea de mama copiilor săi.