Membrul trupei Vunk și soția lui au divorțat. Motivul nu a fost indicat, dar fanii consideră că nu a mai existat iubire, la fel ca în cazul multor cupluri. Deși nimeni n-ar fi crezut că o așa frumoasă poveste de dragoste și un real exemplu al unei căsnicii liniștite și departe de ochii lumii s-ar putea termina, cei doi au ales să-și spună adio.

Chiar artistul a fost cel care a făcut oficial anunțul în cadrul unei postări de pe rețelele de socializare. Alături de noua veste, acesta a publicat o imagine care implicit arăta că totul s-a sfârșit pe cale amiabilă. Fotografia atașată cuvintelor artistului era cu cei doi foști amorezi dând mâna, prietenește.

Amintim că Eliza și Cornel s-au căsătorit în anul 2015 și au doi copii împreună. Solistul trupei Vunk a susținut că au învățat multe unui de la celălalt atât despre ei înșiși, cât și despre viață, că-și vor crește în continuare copiii împreună și le vor oferi aceeași grijă și dragoste. Acesta a subliniat că vor rămâne prieteni buni și aceleași persoane discrete în privința vieții lor personale.

„Din Poveste a rămas O veste: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul „divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire. Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme”, a scris Cornel Ilie pe Facebook.