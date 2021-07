Fără să stea prea mult pe gânduri, în momentul în care a fost întrebată dacă este ceva ce nu ar accepta să facă într-un film, Monica a răspuns că ar renunța chiar și la podoaba capilară, dacă ar știi că asta dă „greutate” rolului.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/17

„M-aș tunde și zero. Absolut. Pentru rolul potrivit, pentru un proiect în care cred cu toată inima, spun DA fără niciun fel de problemă. Nu cred că aș spune NU niciunei provocări. Cu nuanța de păr nu știu. Am încercat blondă, nu-mi stă bine. Maxim cred că pot să mă duc într-un șaten, roșcat”, a mărturisit Monica Bârlădeanu pentru EVZ.

Actrița din serialul „Vlad” este de părere că personajele solicitante au un mai mare impact la public, așa că ea asta caută atunci când participă la un casting. Tocmai de aceea a acceptat să se alăture distribuției din „Vlad”. „În sezonul 4 se întâmplă tot felul de lucruri. S-ar putea să vă placă mult mai mult de mine. Eu nu le văd roluri de „fată rea”, mie mi se pare roluri interesante. Rolul unui personaj care lucrurile probabile este cu siguranță din rolurile ofertante, pentru că acolo ai ce să joci, ai conflicte interioare, trebuie să scoți din tine furie. Mie nu prea îmi plac rolurile de victimă, alea mi se par așa de „one direction”, te duci într-o singură direcție, cu capul înainte și rămâi la pământ. Mi se par mult mai interesante rolurile ca al meu din serial”, ne-a mai spus Monica. Atât de mult îi plac provocările și este deschisă la orice propunere, încât nu cere să vadă scenariile cu mult timp înainte de filmări. „În primul sezon am fost această seducătoare și eram pe partea bună a baricadei, apoi în sezonul 2 se descoperă că nu sunt cine spun că sunt, deci a fost atât de colorat personajul meu, încât eu una nu am avut timp să mă plictisesc. Am așteptat cu sufletul la gură scenariile noi, să văd exact ce fac, ce nenorociri mai pun la cale. M-a suprins într-un fel foarte mișto povestea”.

Nicio vacanță vara aceasta

Atunci când este implicată într-un proiect artistic, Monica se dedică trup și suflet și nici nu concepe să „rupă” câteva zile pentru a pleca în vreo vacanță. Atfel că, în această vară, Bârlădeanu nu se va bucura de niciun concediu în adevăratul sens al cuvântului. „Nu știu dacă o să apuc vreo vacanță, maxim ce o să pot o să „ciupesc” un weekend, maxim două, pentru că suntem în filmări cu „Vlad”. În toamnă o să terminăm filmările”, a mai spus actrița pentru EVZ.

Video: Răzvan Vălcăneanțu