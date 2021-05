Zilele trecute fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Cosmin Cernat în parcul Herăstrău, în compania a doi dintre copiii lui, Maya și Matei. Moderatorul emisiunii „Invitatul de la 12” de la Radio Impuls, are două fete din prima căsătorie cu Monica Iagăr, pe Maya (12 ani) și Ayana (18 ani), dar îl consideră fiu și pe Matei (16 ani), băiatul pe care îl are Mădălina Moroșanu, actuala soție a lui Cernat, dintr-o căsătorie anterioară. Profitând de vremea frumoasă de afară, dar și încercând să recupereze oarecum faptul că în ultimul an copiii au avut școală online și nu s-au bucurat prea mult de plimbările prin parc, Cernat i-a scos pe Maya și Matei la o înghețată. „Le place foarte mult în parc. Cred că dacă de mici îi duci către partea asta, spre tot ce înseamnă în natură, spre liniște, asta nu cred că va dispărea vreodată. Nu pot decât să mă bucur că sunt așa și că le place să iasă în parc, în natură”, ne-a povestit Cosmin Cernat.

Deși ambii sunt la vârsta la care cei mai mulți dintre copii nu mai vor să petreacă atât de mult cu părinții lor, Cernat a știut cum să păstreze o relație apropiată cu copiii lui. „Este normal ca toți copiii să aibă nevoie de intimidate și independență, eu așa i-am crescut. Cât despre prietenie, mie îmi place să cred, în continuare, că relația mea cu ei este una de prietenie. Așa îmi spun și ei, asta cred și eu și așa ar trebui să fie”, a mai declarat pentru EVZ Cosmin Cernat, care se descrie a fi un bunic pentru copiii lui, nicidecum un tată autoritar.

„Nu cred că am fost și nici nu sunt un tată autoritar. Mie îmi place să glumesc, de cele mai multe ori, și spun că uneori sunt ca un bunic pentru copiii mei, mai degrabă decât un tată. Ei respectă un set de reguli pe care noi le-am stabilit cu mulți ani în urmă și până acum ne ținem și noi, și ei de ele. Nu au existat probleme majore, ceea ce este cel mai important”, a mai povestit Cosmin Cernat pentru EVZ.

Copiii au savurat o înghețată, iar Cosmin s-a răcorit cu o bere

După ce s-au plimbat prin parc, cei trei s-au oprit la un magazin de pe aleea din parc de unde au cumpărat înghețată, dar și o bere brună pentru prezentatorul TV. Cosmin, Maya și Matei s-au așezat pe o bancă pentru a putea mânca liniștiți, dar și pentru ca bărbatul să-și savureze în tihnă berea. Destul de retrași, fără a deranja pe nimeni, cei trei au mai stat puțin de vorbă și apoi și-au continua plimbarea de după masă.