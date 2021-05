Încă de la primul copil, Alexandru, Adela Popescu a avut un real sprijin în Radu Vâlcan care s-a ocupat îndeaproape de creșterea și educația micuțului. Cei doi părinți și-au împărțit atât de bine sarcinile încât au putut să meargă și în vacanțe în afara țării alături de micuții lor.

La cea de-a treia sarcină, Adela a devenit răsfățata familiei, atât soțul ei, cât și rudele actriței, sărind în ajutor atunci când a venit vorba de cei mici. În weekend, familia Popescu-Vâlcan a ieșit să ia masa la un restaurant din parcul Herăstrău. Fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei cinci: Adela, Radu, Alexandru, Andrei și frățiorul din burtică, în momentul în care se pregăteau să intre în restaurant, acolo unde s-au întâlnit cu fratele actriței și familia lui. În timp ce prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” a savurat dintr-o limonadă și s-a relaxat un pic, băieții au ieșit la o alergare ușoară prin parc.

Deși un împătimit al sportului, Radu a vrut să le ofere șansă celor mici și s-a echipat cu o pereche de papuci în locul adidașilor. În schimb, Alexandru și Andrei, ca adevărați sportivi, erau echipați adecvat, ba chiar aveau și tricouri personalizate cu numele lor. Din întrecerea celor 3, câștigător a ieșit Alexandru, dar asta pentru că încă mezinul familiei a întâmpinat ceva probleme la debutul cursei. Andrei s-a împiedicat un pic atunci când s-a dat startul probei de alergare.

Au apelat la ajutorul unei bone

Conștienți de faptul că va fi dificil să supravegheze trei băieți, mai ales că Alexandru și Andrei au 5 și aproape 3 ani, vârste la care au foarte multă energie și au nevoie de toată atenția părinților, Adela și Radu au decis că este momentul să apeleze și la ajutorul unei bone.

Actrița a anunțat că au angajat o doamnă cu experiență, pe care o așteaptă să vină din Filipine.

„Într-o lună ar trebui să vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Bona va avea cea mai frumoasă cameră din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu o tinerică”, a povestit Adela Popescu la emisiunea pe care a moderat-o alături de Cove.

Arată impecabil și la cea de-a treia sarcină

Aflată în ultimul trimestru de sarcină, Adela Popescu arată la fel de bine ca la primele sarcini. Actrița se numără printre acele femei cărora le priește sarcina și reușesc să nu ia prea mult în greutate.

Dacă de la spate abia e sesizabil că prezentatoarea TV ar fi însărcinată, atunci când se întoarce, o burtică proeminentă își face apariția și toți se miră cum de reușește să se mențină slabă și în formă, deși mai are puțin și intră în luna a noua de sarcină.