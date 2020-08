Adela Popescu a fost destul de constantă în ceea ce privește modul cum şi-a purtat părul până acum. De foarte muţi ani a avut părul șaten apoi a început să-l vopsească blond deschis, iar acum a trecut la o nunaţă care a şocat sociala media.

Adela Popescu s-a tuns, şi-a schimbat culoarea, iar acum arată total diferit.

Vedeta şi-a şocat prietenii după ce a postat pe Instagram şi Facebook o fotografie cu noua sa imagine. După cum veţi observa în imagine, a optat pentru o tunsoare bob destul de scurt. Cu privire la nuanţă a ales…platinat.

„Gata, mai, fetelor, am facut-o!” , a scris Adela Popescu pe social media. „Mai blonda si mai cu parul scurt de atat nu am fost niciodata” a ccomentat Adela, în dreptul fotografiei cu noua sa imagine. Comentatorii au fost foarte încântați de schimbarea de look a vedetei și au complimentat-o pentru curajul de a face o asemenea trecere radicală.

Iar pe Facebook a scris: Tadaaammmmm! 🎉🎉🎉 Sezon nou, look nou. 😎 Ce parere aveti? Imi fac treaba?

Vă redăm câteva din comentariile fanilor ei:

Simona Nistor Ma ispitea și pe mine tunsoarea asta, acum ca ți-ai făcut-o tu…dacă o voi testa și eu iar o sa-mi spuna soțul “De ce te-ai tuns? S-a tuns cumva și Adela?” 🤦‍♀️😂😂😂

Te prinde bine! Sa fie de bun augur! Esti oricum foarte feminină, indiferent ce ai purta! ❤️

Alice Dinu – Terpez Awww! Super tare! Îți stă minunat!

Andreea Alexandra Hoamea Adela esti o frumoasa imi.place la nebunie caracterul.tau se vede ca esti simpla de gasca fara fite in cap. Ma intreb daca ai lasat definitiv muzica pt televiziune . Mi ar face mare placere sa ti mai aud vocea la tv si.la radio ar fi mare pacat sa nu mai canti .. pupici😙😙

Cantemir Teodora Parcă ești scăpată cu fuga

Olguta Blaga Te prinde bine…imi placea si cum erai inainte😉

Maria Elina Sezon nou, look imprumutat de la Corina Bacanu!😅 Era foarte cool cel de dinainte pentru ca era al tau.😉Acum trebuie sa ma uit de doua ori ca sa va deosebesc.