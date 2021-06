Imaginile realizate cu ajutorul unei drone arată dimensiunea dezastrului din sectorul 1 al Capitalei. Toate mașinile Romprest care deservesc sectorul , încărcate până la refuz, formează o coadă de kilometri întregi la stația de sortare unde nu sunt primite din cauza facurilor neplătite din decizia primarului Clotilde Armand.

Nu doar locuitorii Sectorului 1 sunt disperați, ci și societatea de salubritate care, de trei zile, are mașinile pline cu deșeurile colectate din sector, blocate la stația de sortare, în imposibilitatea de a descărca pentru a se reîntoarce pe străzi să aduce gunoiul care se revarsă din pubele.

Compania Romprest Service SA dezminte așadar, printr-un comunicat, informația vehiculată de membri ai USR-PLUS conform căreia stațiile de sortare au fost deschise în urma unei intervenții miraculoase a primarului Clotilde Armand și face un apel urgent către acesta. ”Spuneți-ne unde ducem gunoiul”

Statiile de sortare sunt inchise pentru deseurile generate de Sectorul 1, pentru neplata de catre Primarie a datoriilor scadente pentru prestatii din perioada iulie 2020-martie 2021.

Deblocați plățile ca să ne putem întoarce la treabă!

”Solicităm Autorității contractante, prin Primar sau un reprezentat mandatat legal, SĂ NE INDICE CU CELERITATE, locul în care să descărcăm deșeurile colectate care sunt încarcate în toate autogunoierele și autoutilitarele Romprest alocate serviciului, pentru a putea elibera autospecialele blocate în așteptare la stație și a reintra în program normal de colectare.

Suntem pregătiți să intervenim cu tot efectivul și în 36 de ore să colectam deșeurile din tot Sectorul 1 și să recuperam restanțele din programele pentru populație și instituții publice.” cere Romprest.

”Prin achitarea imediată de catre Autoritate a facturilor care au fost refuzate la plată numai în cursul acestui an, se vor putea plăti operatorii de sortare și se va reveni în regim normal de functionare.

Autoritatile centrale si locale, autoritatile de reglementare si control, Prefectul capitalei, presa si mai ales populatia, trebuie sa inteleaga ca in acest moment Romprest este in executarea integrala a contractului, poate si vrea sa colecteze, dar are toate capacitatile de colectare si transport alocate pline cu deseuri, asa dupa cum se poate vedea in imaginile video postate pe site-ul companiei, romprest.eu.”, mai spun aceștia.