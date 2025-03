Politica Elena Lasconi: Fiica mea nu vrea să se întoarcă în România, dar dacă situația s-ar îmbunătăți, ar reveni







Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidențiale, a afirmat că fiica sa, Oana, în vârstă de 33 de ani, care locuiește în Franța, i-a spus că nu mai dorește să se întoarcă în România nici măcar pentru o vizită. Lasconi a adăugat că, dacă situația din România ar fi mai bună, fiica sa ar fi dispusă să se întoarcă în țară.

Elena Lasconi, despre afirmațiile fiicei sale: „Este o femeie în toată firea”

Întrebată despre afirmația fiicei sale, care a susținut că Nicușor Dan a intrat în competiția electorală „din ură”, ea a menționat că aceasta este o persoană „pasională” și are opiniile proprii.

„Ea este o fire foarte pasională şi îmi place că este pasională. Este o femeie în toată firea, anul acesta împlineşte 33 de ani. Are opiniile ei şi acum a considerat să le şi expună public. Eu nu pot decât să constat, lucrul acesta am văzut că deja au fost ştiri pe anumite site-uri de ştiri. Asta este opinia ei”, a explicat candidatul la alegerile prezidenţiale.

Fiica Elenei Lasconi va contribui la campania electorală prin scris

Întrebată dacă fiica sa o va sfătui în cadrul campaniei electorale, Elena Lasconi a declarat că aceasta intenționează să contribuie prin scris.

„Da, ea mi-a spus că se ocupă şi scrie. Vrea să scrie neapărat pentru că îşi doreşte foarte mult să câştig prezidenţiale, tocmai pentru că mă cunoaşte foarte bine, aşa cum am zis. (...) Mă bucur foarte mult că îşi doreşte să câştig.

Pe de altă parte, nu o să vină în România. Şi asta e o mare durere pentru mine. Pentru că ea, atunci când a plecat din România, a zis că nu vrea să se mai întoarcă niciodată. Nici măncar în viziţă, nici măcar în momentul în care i-a expirat cartea de identitate”, a mărturisit candidata, la B1 TV.

Decizia fiicei sale de a rămâne în străinătate

În plus, candidata USR a declarat că fiica sa a luat această decizie pentru că a fost nemulțumită de ceea ce se întâmplă în România.

„Nu i-a plăcut ce se întâmplă aici. Sistemul nu i-a plăcut şi cred că şi plecarea a fost unul dintre motivele care m-au mânat în luptă şi am zis că hai să încep să văd dacă pot să schimb ceva la firul ierbii. Şi s-au adunat mai multe şi am luat decizia să intru în politică. Nu o să fiu cocoţată pe vreo funcţie, pentru că nu m-a cocoţat nimeni niciodată pe funcţii.

Am muncit din greu toată viaţa mea şi am decis să candidez la primărie la Câmpulung şi acolo te cocoaţă doar votul oamenilor. Şi pentru că am făcut treabă bună, am fost votată cu peste 70% anul trecut în iunie, după cum ştiţi, (...) dacă soarta ţării mele ar fi bună, dacă România ar fi mai bună, copilul meu s-ar întoarce acasă”, a mai susținut aceasta.