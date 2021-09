VIDEO/ Cum reușește Ioana Ginghină să arate impecabil la cei 44 de ani. „De două ori pe an îmi fac injecții cu…”

Faptul că are o fiică adolescentă nu face pe nimeni să creadă că Ioana Ginghină abia împlinit 44 de ani. Fix de ziua ei, actrița s-a trezit dis de dimineață pentru a-și face singura un cadou, o zi de răsfăț. Fotoreporterii EVZ.ro au întâlnit-o chiar în momentul în care se grăbea să intre într-o clinică estetică. Îmbrăcată cu o rochie neagră, cu volane, la care a asortat o geacă de piele pentru a-i oferi un aer de rock-star, Ginghină a mers pentru câteva mici retușuri.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/17

„Mi-am făcut și eu un „cadou”, aș putea spune, o oră de răsfăț la clinică. Am fost la clinica doamnei Dr. Daniela Diveică, medic specialist în chirugie plastică și estetică, unde mi-am făcut, de această dată, botox pentru riduri de expresie, procedură pe care o fac de două ori pe an. În rest, o dată pe lună mai fac câte o mezoterapie pentru față, gât, decolteu și uneori mâini. Periodic, mai optez și pentru tratamentele de întreținere ce nu presupun înțepături”, a povestit Ioana pentru EVZ.ro.

Conștientă de faptul că dacă se bazează doar pe intervențiile medicului estetician riscă să ajungă de nerecunoscut, actrița are grijă ca, în fiecare zi, să aibă propria rutină de îngrijire a tenului. „Eu am mare grijă de ten. Înafară de procedurile și tratamentele pe care le fac la medic, la clinică, și acasă am o mulțime de creme, seruri, aparate pe care le folosesc zilnic. De exemplu, acasă, îmi fac o zi da, una nu, o mască, în funcție de ce are nevoie tenul. Sau acid salicilic dacă sunt la menstruație și tenul are aspect gras”, ne-a mai declarat actrița din serialul Adela.

Iubitul a venit sa o ia

După ce și-a terminat tratamentele de înfrumusețare și de menținere, Ioana l-a chemat pe iubitul ei, Cristi, să vină să o ia. Deși a trecut printr-un divorț dureros, Ioana a reușit să depășească perioada nefastă din viața ei și a reușit să iubească din nou. Cei doi urmează să plece într-o scurtă vacanță în Dubai. „De ziua mea, am primit o eliptică pe care mi-am dorit-o și o vacanță în Dubai. Așadar, urmează să plec într-o mini-vacanță. Mă aștept să mă surprindă fiica mea, Ruxi, cu un desen frumos, cum numai ea știe să deseneze. Petrecere mare nu fac, așadar nu am ce alte cadouri să mai primesc (râde)”, a povestit Ioana Ginghină pentru EVZ.