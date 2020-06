În săptămînile care au urmat, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au purtat un adevărat război, lansându-și atacuri din cele mai acide. La momentul respectiv, fanii și familiile celor doi au crezut că nimeni și nimic pe lume nu îi poate convinge pe cei doi să revină la sentimente mai bune.

Cu toate acestea, după numai câteva luni, situația dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol pare că s-a schimbat radical. Frumoasa actriță a făcut declarații surprinzătoare pe tema acestui subiect pe blogul său.

„În capul meu, vina era doar a fostului soț pentru asta, deci când venea să o ia, eram un pachet de nervi. Nu mă certam, mai ales de față cu Ruxi, însă acea energie, acea apăsare se simțea de la o poștă, iar copilul nu are nevoie de asta. Dar ușor, am învățat să apreciez timpul în care rămâneam singură. Citeam, ieșeam, mă uitam la ce filme voiam eu, așa că plecările Ruxandrei la tatăl ei s-au transformat în escapade frumoase și linistite pentru mine. Atunci am realizat că trebuie să am o relație frumoasa de parteneriat cu fostul. Mă face și pe mine și pe fiica mea fericită”, a spus Ioana Ginghină.

Chiar dacă în urmă cu ceva timp, actrița spunea că nu mai crede în iubire, iată că a reușit să își găsească liniștea în brațele unui bărbat care acum o face fericită.

„Sunt fericită, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste informații. Experiența prin care am trecut mă face să știu clar că mai rău de atât nu se poate. Am trecut printr-o chestie, e ok, ne despărțim. Ce poate să se mai întâmple?’, a spus actrița, recent, la o emisiune TV.

Cu toate că acum se simte extrem de bine alături de noul iubit, Ioana vrea doar să trăiască clipa, să se simtă fericită și apreciată ca femeie, fără să se gândească o clipă la ideea de a îmbrăca din nou rochia de mireasă. După două mariaje eșuate, actrița a concluzionat că nu o căsătorie este cheia fericirii în cuplu, scrie Ciao.