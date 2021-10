VIDEO/ Cum își răsfață Călin Goia soția. A pus-o să urce până la 1800 metri la primul adăpost construit în Munții Bucegi

Recent, cei doi, împreună cu o gașcă de fete, cel mai probabil pritene apropiate ale Andreei Goia, au mers să se relaxeze câteva zile la munte. Adepți ai călătoriilor, Călin și Andreea nu își fac toate vacanțele peste hotare, ci preferă să fie și turiști în țara lor. Asta au făcut zilele trecute.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/16

Fotoreporterii EVZ i-au întâlnit în momentul în care se pregăteau să părăsească Bucureștiul. Echipați corespunzător pentru munte, cu geci groase, combinezoane și ghete de urcat pe munte, Călin și Andreea au pus la bătaie duba de concerte a trupei Voltaj pentru a avea suficient spațiu pentru bagaje, dar și pentru a călători confortabil. Așa cum reiese din fotografii, Călin a plecat la drum cu o gașcă de fete, lucru care nu l-a deranjat deloc, mai ales că acestea s-au arătat dispuse să țină pasul cu artistul în drumeții.

Și-a dus soția pe Vf. Omu

Fără cei doi copii, Călin a profitat de acestă escapadă și a dus-o pe mama băieților săi într-o drumeție către Vf. Omu. Solistul trupei Voltaj a postat pe site-urile de socializare o imagine în fața cabanei Mălăiești, primul adăpost construit din Munții Bucegi, în anul 1882. Poziția cabanei este incontestabilă, o poziție de invidiat și uneori greu accesibilă situată la altitudinea de 1720 metri pe Valea glaciară Mălăiești, pe versantul nordic al Bucegilor, la poalele Vf. Bucșoiu și Padina Crucii. Cabana este ultimul loc de popas către Vf. Omu. Deși un traseu greu, mai ales pentru femei, Andreea Goia pare că este obișnuită cu astfel de escapade și ține pasul cu soțul ei.

I-a fost angajată

Cei doi au o căsătorie frumoasă, de aproape 15 ani, iar „secretul” pare că stă în faptul că artistul reușește să păstreze romanismul în relația de cuplu și nu uită niciodată să-i acorde soției timp și atenție. De-a lungul timpului, Călin a mărturisit că indiferent de cât este de ocupat are grijă să aibă city-break-uri romantice sau să plece câteva zile singuri, doar ei doi. Andreea și Călin s-au cunoscut cu mult timp înainte să devină parteneri de viață, ea fiind prima angajată a trupei Voltaj. „Ea a avut un job de studentă. A fost prima noastră angajată când noi am început să prindem o formă juridică și ea a fost prima angajată. Apoi a plecat la o agenție de publicitate, asta fiind profesia ei de fapt și noi am rămas prieteni. Și împrietenirea adevărată s-a produs chiar mai târziu”, a povestit Călin Goia pentru Click!