VIDEO/ Anca Serea nu folosește parfum pe timpul verii. „Nu folosesc pentru că transpir, e foarte cald și mi se pare ciudată combinația”

Anca Serea este imaginea unui parfum celebru, în adolescență a strâns bani trei luni pentru a-și achiziționa un parfum de brand, ba chiar are și propria linia de cosmetice organice, însă cu toate acestea susține că nu suportă să folosească parfum vara, pe timpul zilei.

„Îmi aduc aminte care a fost primul meu parfum de brand. Nu o să spun brand-ul pentru că s-ar presupune că facem reclamă. A fost un parfum care există și acum pe piață și pentru care am strâns bănuți vreo trei luni de zile. Eram în clasa a 9a, la liceu. Am o amintire foarte specială legată de acel parfum și anume că, peste ani, am devenit ambasadorul acelui brand. Există în continuare pe piață, se mai găsește și acum”, a povestit Anca Serea pentru EVZ, mărturisind că primește foarte multe parfumuri cadou, însă preferă să le ofere cadou, decât să le colecționeze.

„Mai degrabă Adi este colecționar, are una impresionantă. Nu neapărat colecție, ci le cumpără și le folosește. Eu primesc foarte multe, dar la rându-mi îmi place să le fac cadou pentru că, spre exemplu, pe timpul verii, nu folosesc niciun fel de parfum”.

Vara folosește doar seara, când iese la cină sau la un eveniment

Nu doar temperaturile ridicate o împiedică pe Anca Serea să folosească parfum. În ultima sarcină soția lui Adi Sînă nu a folosit deloc pentru că pur și simplu nu suporta niciun miros, cu atât mai mult al unui parfum puternic. Mai mult decât atât, în perioadele în care și-a alăptat copiii, Anca a avut grijă să pună pe pielea ei doar produse organice, chiar și atunci când a venit vorba de parfum sau deodorant. „Nu neapărat că am căutat doar produse bio, dar să fie mai naturale, dar nu din acest motiv nu folosesc parfum vara. Mi se pare că atunci când este foarte cald și cum sunt temperaturile noastre, mi se pare un pic ciudat să mai pun și parfum pe piele. Poate doar așa, un pic, în momente importante. Dar sincer, pe timpul zilei nu folosesc pentru că transpir, e foarte cald și mi se pare ciudată combinația”, ne-a mai povestit prezentatoarea TV.

Video: Răzvan Vălcăneanțu