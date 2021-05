Anca Serea, soția lui Adi Sînă, are șase copii, însă visul ei nu se oprește aici. Anca Serea a dezvăluit de mai mult timp că și-ar dori încă un copil, iar imaginile postate de brunetă pe rețelele de socializare au stârnit semne de întrebare. „L-aş mai face şi pe-al şaptelea şi o să îl fac, cu siguranţă”, a spus Anca Serea, invitată la o emisiune de-a lui Cătălin Măruță.

Cu toate acestea, prezentatoarea de la Prima TV a mărturisit că a luat câteva kilograme în plus datorită unui tratament. „Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul”, a declarat Serea pentru redactia.ro.

Cum s-a născut dragostea pentru copii

Să crești șase copii nu este ușor, iar a fi părinte nu pare a fi pentru oricine. Unde își are rădăcinile, însă, dragostea pentru copii? Anca Serea a dezvăluit că atunci când era mică, își dorea foarte mult să fie educatoare, de unde și dragostea pentru copilași. “Toate vecinele mă rugau să am grijă de cei mici şi mă răsplăteau cu o bomboană sau ceva dulce”, a spus soția lui Sînă.

Anca Serea a dezvăluit că se poate descurca și cu viața de familie, dar și din punct de vedere profesional. Cu toate acestea, “dacă este ceva de care îmi e dor din viaţa dinainte de a avea copii este să dorm. Acest lucru nu prea îl mai fac acum”, a mărturisit Anca Serea în urmă cu ceva timp, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cum a cucerit-o Adi Sînă pe mama celor șase copii

Bruneta, una dintre cele mai apreciate vedete din mediul online, a povestit în cadrul uneia dintre emisiunile lui Cătălin Măruță, cum a cucerit-o Adi Sînă. Bărbatul a insistat, la prima întâlnire, să-i dea numărul de telefon, până când Anca Serea a lăsat garda jos și i l-a scris pe un șervețel, într-un bar de karaoke. Adi Sînă i-a cântat, ulterior, o melodie.

”Să știi că așa a reușit soțul meu, cu dă-mi numărul tău, la prima întâlnire. Dar nu I l-am dat. Și a insistat toată noaptea până I l-am dat. I-am scris pe un șervețel, într-un bar de karaoke, eu eram cu fetele și el era cu băieții. Și mi-a cântat o melodie și până la urmă i-am picat în plasă, dar după mult timp. M-a sunat în fiecare dimineață”, a povestit Anca Serea la emisiunea lui Măruță, potrivit ciao.ro.