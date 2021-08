VIDEO/ Adi Sînă vrea să se folosească de izvoarele montane din România pentru a-și crea produsele cosmetice. „În munții Bucegi e cea mai pură apă din lume”

După ce ani la rândul și-a investit toate resursele, financiare și fizice, în muzică, acum a trecut cariera artistică pe loc secund și crează produse cosmetice.

„Noi investim foarte mult timp în proiectul nostru în brand-ul nostru, pe care l-am dezvoltat acum doi ani și lucrez foarte mult la el. M-am bazat și pe cunoștințele soției mele, evident, dar am studiat foarte mult. De doi ani numai asta fac, studiez. Eu testez toate produsele înainte să le lansăm pe piață. Eu am ultima decizie. Am învățat să știu ce vreau de la o cremă spre exemplu, cum trebuie să fie, sau cum nu trebuie să fie. E adevărat că sunt foarte multe tipuri de abordări, dar în principiu am învățat ce îmi place la o cremă hidratantă sau la una antiaging, sau un anticearcăn”, a povestit Adi Sînă pentru EVZ.

Compozitorul recunoaște că totul a pornit de la o ideea de-a Ancăi Serea, soția lui, însă în ultimii ani el a fost cel care s-a ocupat de tot ce înseamnă acest business. „A fost ideea Ancăi să face produse bio, iar mie mi s-a părut una foarte bună. Am susținut-o și am pus-o în aplicare și uite că după doi ani de zile avem rezultate foarte bune. Ne-am educat publicul și i-am arătat ce înseamnă să ai niște produse organice”, ne-a mai spus Sînă.

Vor să se folosească de resursele naționale

Pentru că nu vor să se abată de la drumul lor și să ofere produse 100% bio, Adi Sîna a testat tot felul de ingrediente și rețete naturiste. Astfel a ajuns să descopere că în România există cea mai pură apă din lume, apă de care se folosesc marile companii internaționale, în loc ca românii să profite de asta. „România are cea mai pură apă din lume. Există un izvor în munții Bucegi unde e cea mai pură apă din lume. Noi am început deja să implementăm în produsele noastre. Am făcut nenumărate teste la apa asta, am trimis-o la toate laboratoarele, peste tot e același rezultat : puritate maximă. Este absolut fabulos”, ne-a mai spus soțul Ancăi Serea.

Sînă ne-a explicat de ce produsele lor sunt 100% naturale și cele lansate de mari companii au în rețete și compuși chimici. „Marile companii se feresc să folosească doar ingrendiente naturale pentru că în primul rând desfacerea e foarte mare, la nivel mondial, și ei trebuie să facă un produs care trebuie să stea pe raft și doi-trei ani de zile. Aici este de fapt problema. Noi având producție mai mică, să spun așa, ne permitem să folosim exclusiv produse organice”, a mai declarat Sînă pentru EVZ, completând că în curând își va mări producția și va intra pe piața internațională. „Avem discuții foarte mari cu India de a face produsele noastre acolo. Ei sunt interesați de produsele noastre. Mare parte din produse le facem aici, în România. Suntem bucuroști de treaba asta. Mai lucrăm cu o fabrică din Germania, mai lucrăm cu una din Turcia, una din Coreea. Adică suntem foarte ancorați”.

