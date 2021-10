VIDEO/ Actorul Alex Bogdan a avut de pătimit din cauza tatuajelor sale. „Lumea se uită cam strâmb”

Deși se presupune că lumea în care se învârte este deschisă la tot ce înseamnă artă, indiferent de formele ei, Alex Bogdan ne-a mărturisit că de la primul tatuaj a avut de pătimit.

„Pe primul l-am făcut în America și după aceea au început să se umple. Toate tatuajele mele au o poveste. Ultimul este un înger macabru și acolo s-a încheiat povestea tatuajelor pe corpul meu pentru că presupun că aș vrea să mai fac vreodată în viața asta un film și să nu stau 2 ore la machiaj ca să mi le acopere”, a povestit Alex pentru EVZ. De fiecare dată, fie că era vorba de vreun film sau o reclamă, Bogdan era nevoit să petreacă ore bune la cabina de machiaj pentru a-și acoperi toate desenele. „Am mai făcut până acum niște proiecte și trebuia să nu se vadă tatuaje, așa că am stat câte o oră jumate-două ore. Dacă e cineva profesionist le acoperă repede”.

Cu toate acestea actorul nu regretă absolut niciun desen, mai ales că pentru fiecare dintre ele are câte o poveste și au o semnificație aparte. Mai în glumă, mai în serios, Alex Bogdan ne-a arătat unul dintre desene, despre care spune că-l duce cu gândul la propria înmormântare. „Nu regret niciun tatuaj. Am unul pe spate, e făcut special pentru finalul vieții. (nr.o piatră funerară). Ce am aici tatuaj vreau să scriu și pe cruce sau ce o să am eu acolo. „Atât s-a putut”. Dacă a putut cineva mai mult, îl felicit, eu atât am putut în viața asta”, a mai povestit amuzat actorul pentru EVZ.

„Nici în actorie nu m-au ajutat”

Pentru că nu sunt niște desene oarecare, ci unele pe care nu le vedem în cataloagele de la saloanele de tatuat, actorul apelează doar la un anumit artist. „Am o singură artistă care îmi face toate tatuajele, ca să fie o unitate. Tatuajele sunt minunate. Gândește-te că la reclame, am avut reclame, casting-uri, și mi le-au acoperit. Adică o o chestie așa foarte….lumea se cam strâmbă din nas. E dubios că nu vezi în reclame oameni tatuați. Adică tatuajul reprezintă pe cineva periculos, ori un gangster. E o tâmpenie”, a mai declarat Alex. Nici în ceea ce privește cariera artistică, Bogdan nu a intrat în atenția producătorilor, care să-l distribuie într-un rol de „băiat rău”. „Nici în actorie nu m-au ajutat. Să iau vreun rol de „băiat rău” ? Uită-te la fața mea. Sunt cel mai blând. Probabil aș putea să fac un rol de „bad gay” așa, dar să mă fac un pic mai musculos”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu