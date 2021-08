VIDEO. Drama din spatele zâmbetului. Actorul Alex Bogdan a fost la un pas să renunțe la tot după ce i-a murit mama

Deși este un actor cu experiență în lumea teatrului și a cinematografiei, Alex Bogdan a crezut că nu poate face față, din punct de vedere psihologic, în momentul în care și-a pierdut mama. Atât de afectat a fost de această pierdere, încât era la un singur pas să renunțe la un proiect de mare anvergură pentru cariera lui.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/13

„Am vrut să renunț la proiect la un moment dat pentru că treceam printr-o perioadă nasoală cu mama. Lucrurile erau destul de complicate așa și am zis că nu pot psihic să mă bag într-un show care mi-ar lua toată energia. Din păcate mama a și murit după aceea și m-am gândit cumva că n-ar trebui să mă opresc să fac chestii, ar trebui să-mi fac meseria mai departe, ei i-ar fi plăcut, și am luat decizia să mă bag până la urmă în show. Mi-a fost greu așa psihic pentru că era fix în perioada aia, dar cred că faptul că am avut treabă, că am venit în fiecare zi la „muncă”, la emisiunea asta care este o forță de energie, de nebunie totală, m-a ajutat să trec peste cumva. Bine nu treci niciodată peste, dar m-a ajutat”, a povestit Alex Bogdan pentru EVZ.

Acum, Alex este de părere că a făcut alegerea cea bună căci ceilalți colegi, în frunte cu Horia Brenciu, l-au ajutat să treacă mai ușor peste drama vieții lui.

„Ne-au lăsat la filmări să ne facem de cap, nu ne-au oprit nici când râdeam încontinuu pentru că este important pentru ei și pentru cei care se uită de canapea să simtă că ne simțim bine. E același principiu ca la teatru. Dacă pe scenă omul ăla se simte într-un fel bine, se transmite asta și publicului. Nu ne-a oprit nimeni să râdem. Sigur că am făcut glume tâmpite la un moment dat și o să le taie, dar au zis că mai bine să taie decât să nu aibă ce să difuzeze”,ne-a mai declarat „detectivul” de la „Masked Singer România”.

Profitând de întâlnirea cu el, a încercat să aflăm câteva indicii despre cine ar putea fi sub măștile din cel de-al doilea sezon. Fără niciun rezultat, căci Alex nu a vrut să ne dea nici cel mai mic detaliu. „Nu știu nimic, nu zic nimic. Mă bagi la pușcărie și îmi iei toți banii părinților și nepoților mei. Nu zic nimic, nu știu nimic, nu mă interesează, nu știu cine este sub mască. Nu cunosc. Pot să-ți spun doar că am ghicit și eu de două ori cine se afla sub mască”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu