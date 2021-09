VIDEO. ”Riscurile” meseriei. Ce li s-a interzis total actrițelor dintr-un celebru serial românesc

De când filmează serialul VLAD, difuzat de PRO TV în fiecare luni seara, Vicky Răileanu a fost nevoită să rămână aceeași fată ingenuă, cu pielea albă, pe care a conturat-o scenaristul încă de la primul sezon. Astfel că, și atunci când merge în vacanță, are grijă să se protejeze de soare pentru a nu se reîntoarce bronzată pe platourile de filmare.

„Am fost în vacanță, dar am stat cu factor 50 de protecție. Am fost albă toată de cremă de plajă. Am fost în Grecia. Am încercat să stau doar sub umbrelă, liniștită, să citesc episoadele pentru VLAD, dar bineînțeles că fiul meu a stat toată ziua în apă așa că trebuia să stau acolo. Mai ales când erau valuri trebuia să fiu cu el. Dar m-am dat încontinuu cu factor de protecție”, a povestit actrița pentru EVZ. Chiar dacă nu are de suferit din punct de vedere contractual, și nimeni nu o amendează pentru că a stat o zi la soare, în cazul în care se întâmplă asta, Vicky trebuie să se acopere integral cu fond de ten și alte produse de make-up, lucru care nu este tocmai confortabil, mai ales atunci când filmează la temperaturi ridicate.

„Îmi era teamă pentru că eu am un ten care se bronzează imediat și se înnegrește imediat. Fiind a treia vară când filmez la VLAD și am avut niște discuții cu colegii și cu Dora, de la make-up, care mi-a spus că m-am bronzat prea tare și trebuie să schimbe de tot nuanța fondului de ten. Așa că a trebuit să am foarte multă grijă. Cu toate astea, tot m-am ars, dar eu am încercat”, ne-a mai povestit interpreta personajului Miky din serial. Dacă la bronz se mai trece cu vedere, producătorii sunt ceva mai stricți atunci când vine vorba de schimbarea look-ului. Li se permite actorilor să facă unele schimbări doar în pauzele dintre filmări, însă nu drastice. „E posibil să mă tund doar, dar mai mult de atât nu. Eu sunt foarte ok cum sunt vopsită acum, cu tot, așa că nu îmi vine să fac schimbări acum și nu mi-a venit nici pe toată perioada serialului”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu