„Cu ani în urmă, pe vremea când lucram la Casa Albă, am avut marea onoare de a o întâlni și a vorbi cu celebra Audrey Hepburn. Personificarea eleganței, modestiei, bunătății și talentului. (…) Când aveam 16 ani, am văzut filmul „Roman Holiday” pentru prima dată și, ca mulți alți tineri, am dezvoltat imediat o pasiune pentru Audrey Hepburn. Instinctiv, parte din această pasiune a venit din faptul că Audrey Hepburn – omul – era atât de amabilă, darnică, empatetică și atât de modestă. Am fost mereu un fan al tenisului, dar pentru că soția mea e cu adevărat talentată și interesată de tenis, am început să urmăresc acest sport cu și mai multă atenție”, scrie Douglas MacKinnon, într-un editorial pentru Romania Insider, citat de gsp.ro

„În urmă cu aproximativ 5 ani, am văzut-o pe Simona Halep jucând pentru prima dată. Mai mult decât de imensul ei talent, am fost impresionat de modestia ei sinceră, bunătatea față de ceilalți și chiar de credința ei. I-am spus soției mele: ‘În ceea ce privește talentul, eleganța, bunătatea și modestia, Simona Halep este Audrey Hepburn a tenisului'”, mai spune acesta.

În acest moment, după Wimbledon, Simona Halep e pe locul 4, cu 5933 de puncte. Lider este Ashleigh Barty (6605), pe doi este Naomi Osaka (6257), iar podiumul este completat de Karolina Pliskova (6055).

