Marele actor român a spus despre Revoluția de la 1989 că a fost ”o mare păcăleală” și că ceea ce au trăit românii după Ceaușescu a fost un comunism mascat, unde foștii nomenclaturiști și securiști și-au făcut de cap și au adunat averi impresionante.

Nici la 32 de ani de la căderea comunismului, Victor Rebengiuc nu știe ce l-a îndemnat să participe la Revoluție, crezând într-o lume mai bună, ulterior regimului Ceaușescu.

„Revoluţia a fost un lucru încântător, pe care l-am iubit şi în care speram foarte mult. Pentru că îmi regretam viaţa trăită până atunci. Speram să trăiesc în libertate, în bunăstare, să începem să construim o ţară frumoasă, adevărată, nouă, cu oameni inteligenţi, cu lucruri minunate în ea. De fapt, m-am păcălit. A fost o mare păcăleală”, a declarat actorul în vârstă de 88 de ani, invitat la ediţia de duminică a emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV.

Întâlnirea cu Ion Iliescu

Marele actor s-a referit și la momentul întoarcerii Regului Mihai în România, iar regimul lui Ion Iliescu nu l-a primit pe teritoriul național.

„Mi-a fost o ruşine îngrozitoare şi o frustrare. Vine regele înapoi şi tu te apuci să îl tratezi ca pe un delicvent de cea mai joasă speţă?! Să îl opreşti pe stradă, cu pistoale, cu mitraliere, să îl întorci?! Cum vine asta? Nu mai ştiu cum îl cheamă pe ăla care era ministru de Interne atunci, acum e mare avocat… Doru-Viorel Ursu, care a venit în CPUN şi «L-am întors!» şi arăta portretul regelui. Ce să spun?! Îmi venea să îl mănânc atunci, să îl mănânc, nu altceva”, și-a adus aminte Victor Rebengiuc, despre acest moment penibil din istoria României.

Pe Ion Iliescu, mai spune Victor Rebengiuc, l-a cunoscut prin intermediul unei colege de la teatru, deoarece era un politruc care venea la teatru foarte des și care părea altceva decât ceilalți comuniști de dinainte de 1989.

„Ea era măritată cu pupilul lui (Iliescu – n.n.), nu îmi vine în minte numele, şi vedeam la el acasă nişte filme ruseşti interzise. Într-o seară, a venit şi Iliescu cu soţia acolo. Ştiam aşa, se zvonea că e băiat…, că nu se compară cu Ceauşescu, e altfel. Când l-am văzut zâmbind cu gura până la urechi, nu mi-a mai plăcu”, mai adăugat marele actor.

A jucat într-un film cu Ion Iliescu

Victor Rebengiuc a apărut alături de Ion Iliescu, în celebrul film ”Medalia de onoare”. Atunci, un parvenit, jucat de actorul Rebengiuc a primit din eroare o medalie de onoare pentru meritele deosebite din al doilea război mondial. În realitate, personajul jucat de Rebengiuc nu a fost niciodată pe front, dar asta nu l-a împiedit să primească laudele de rigoare inclusiv de la șeful statului, jucat de Ion Iliescu.

Despre relația cu Iliescu, Victor Rebenegiuc a mai povestit că a fost primul șef de stat care i-a trimis flori și o scrisoare, la aniversarea zilei de naștere din 1990.

„Am avut spectacol de ziua mea. Când am venit acasă cu Mariana (Mihuţ, n.r.), era un coş mare de flori şi o scrisoare din partea lui Iliescu, care îmi spunea c-o fi, c-o păţi, să nu mai fie violenţe, ca să putem construi, că ne ştim de atâta vreme…”, a mai spus actorul.

În anul 2000, când Iliescu a candidat din nou și a ajuns în turul doi alături de Corneliu Vadim Tudor, actorul a precizat că a votat cu Iliescu.