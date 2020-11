Actorul Victor Rebengiuc a povestit că a avut Covid-19 și a trecut prin boală, fără a avea nevoie de internare. A stat acasă și urmat un tratament.

Actorul în vârstă de 87 de ani, care s-a declarat un adept al respectării regulilor de protecţie, a spus că nu știe de unde s-a infectat.

„Nu am avut manifestări ale bolii, am stat două săptămâni cuminte, în casă, închis, şi am urmat un tratament care mi-a fost prescris şi gata”, a povestit Victor Rebengiuc, duminică după amiază.

„Nu ştiu cum s-a putut întâmpla chestia asta”, a adăugat actorul, povestind că a purtat mască și că nu simte nicio dificultate atunci când poartă masca de protecţie şi că este adeptul respectării regulilor de prevenire a răspândirii bolii.

Întrebat ce a învăţat de pe urma acestei experienţe, artistul a răspuns: „Să mai stau pe acasă, să nu plec în lume, în pieţe aglomerate şi metrouri”, scrie G4media.

Victor Rebengiuc declara în luna mai că pandemia şi perioada de izolare nu reprezintă o problemă

„Nu reprezintă o problemă această perioadă. Am altele pe cap. Mai citesc, mai fac câte o chestie nouă, nu stau spânzurat în casă. Mai merg la policlinică. Nu sunt impacientat de perioada asta de stare urgenţă. Nu mă supăr că stau în casă. Îmi place”, a declarat el.

„Fiecare îşi petrece timpul cum poate şi cu ce îl interesează”, adăuga marele actor.

Câte cazuri de Covid-19 au fost în România în ultimele 24 de ore?

În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 5.554 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Puţin peste 16.00 de teste.

Până astăzi, 11.193 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 28.11.2020 (10:00) – 29.11.2020 (10:00) au fost raportate 148 de decese (86 bărbaţi şi 62 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele Alba, Argeş, Arad, Bacău,Bistriţa-Năsăud, Bihor, Botoşani,Călăraşi,Caraş-Severin, Cluj, Constanţa,Dolj, Harghita,Ialomiţa,Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş,Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava,Timiş,Vaslui, Vrancea, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.