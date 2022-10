Victor Ponta, victorie răsunătoare în instanță. Fostul premier a câștigat procesul cu Marian Vanghelie. Ce daune trebuie să-i plătească

Iniţial, Tribunalul Bucureşti stabilise ca Marian Vanghelie să achite 80.000 de euro, însă magistrații de la Curtea de Apel Bucureşti au admis apelul fostului primar şi au micșorat suma de şapte ori.

„Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că îl obligă pe pârâtul Vanghelie Marian Daniel să plătească reclamantului Ponta Victor Viorel suma de 10.000 euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare” , se arată în decizia CAB.

Victor Ponta a a declarat că va dona banii unor copii orfani

Fostul premier a anunţat că banii câştigaţi în instanţă vor ajunge la copii orfani.

„10 la copii – 70 la Vanghelie. Să vă explic: am primit de la Tribunalul Bucureşti, în 2021, o decizie prin care Marian Vanghelie trebuia să plătească 80.000 euro despăgubiri pentru minciunile spuse despre mine. Am anunţat imediat că voi dona toţi banii primiţi către o fundaţie care îi ajută pe copiii fără părinţi. Dar Vanghelie a făcut apel şi judecătorul de la Curtea de Apel s-a înduioşat de ‘săracul’ fost primar şi a zis că 80.000 e prea mult, a redus la 10.000. Sper că voi încasa acei bani şi imediat îi voi dona, publicând actul prin care am transmis banii. Sincer, eu mă gândeam că mai tare le foloseau copiilor orfani (cum a decis judecătorul de la Tribunal) decât lui Marian Vanghelie. Dar, ce să facem? Respectăm deciziile”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Acutaţiile lui Marian Vanghelie

Fostul premier l-a dat în judecată pe Marian Vanghelie după ce acesta din urmă a declarat într-o emisiune tv că, pe vremea când lucra la Guvern, Ponta ar fi luat bani de la afacerişti.

„În fapt, în data de 23 mai 2019, pârâtul (Marian Vanghelie) a declarat într-un interviu acordat ştirilor Antena 3, că „Victor Ponta – în fosta calitate a lui de prim-ministru – le lua bani oamenilor de afaceri”, declaraţii ce au fost preluate în conţinutul a două articole de capital.ro cu titlul „Dezvăluiri şocante despre Victor Ponta: Le lua banii!”, precum şi de cotidianul.ro cu titlul: „Spaga de milioane de euro în sediul SRI”.

Aceste afirmaţii sunt neadevărate şi tendenţioase şi sunt de natură a aduce grave prejudicii subsemnatului, în calitate de om politic (…) Toate afirmaţiile sunt cu trimitere directă la persoana reclamantului, iar menţionarea că ar deţine înscrisuri doveditoare în acest sens, face şi mai gravă fapta sa. (…)

Nu se poate considera că pârâtul a exprimat un simplu punct de vedere cu privire la o anumită situaţie, ci a „informat” public fapte de corupţie ce ar fi fost săvârşite de reclamantului în timpul mandatului său în funcţia de prim-ministru”, notau avocații lui Victor Ponta în acțiunea depusă în instanță, potrivit Agerpres.