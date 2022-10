Ce spune Marcel Ciolacu despre revenirea lui Victor Ponta în PSD: „Nu a fost un prim-ministru rău. Nu am exclus niciodată acest lucru”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că a discutat cu liderul Pro România, Victor Ponta, despre o eventuală revenire în PSD, dar a spus că el personal are anumite rețineri în privința foștilor președinți ai PSD, care după plecare și-au format noi partide.

Liderul PSD a mai subliniat faptul că nu are nimic personal cu Victor Ponta, amintind că a muncit pentru fostul premier în campania electorală mai mult decât în campania sa.

Ciolacu: Această temă va fi abordată în conducerea PSD și se va lua o decizie

„Nu am exclus niciodată acest lucru. Nu e nimeni perfect, n-am ridicat vreodată pretenții și cred că nu e cazul să ridice nici Victor Ponta. Am, așa, o supărare cu foștii președinți ai Partidului Social Democrat care au crescut în interiorul PSD, li s-a oferit absolut totul, domnului Victor Ponta i s-a oferit din partea partidului absolut totul, și un anumit statut, și un anumit culoar, iar apoi și-au făcut partide.

Eu am muncit pentru domnul Victor Ponta în campania electorală. Cred că nu am muncit nici în campania mea electorală cât am muncit în campania electorală a lui Victor Ponta ca să iasă președintele României.

Am această reținere… Nici nu pot să fiu obtuz și să pun stop unei eventuale reveniri a lui Victor Ponta în Partidul Social Democrat, dar nu este o decizie numai a mea, ci este o decizie pe care o voi lua împreună cu colegii mei.

Şi să fim cinstiți, Victor Ponta nu a fost un prim-ministru rău, a fost chiar un prim-ministru bun”, a spus Marcel Ciolacu, la DC News Live.

Victor Ponta a lansat partidul PRO România în 2017

Victor Ponta a fost președinte al Partidul Social Democrat din 2010 până în 2015 și deputat de Gorj. A fost copreședinte alături de liberalul Crin Antonescu al Uniunii Social-Liberale, Uniune înființată la inițiativa lui Dan Voiculescu.

În 2015 a demisionat din funcția de președinte al PSD, în urma anchetei DNA pornite în dosarul Turceni-Rovinari, dosar în care, ulterior, în mai 2018, soluția primită a fost de achitare în primă instanță.

Partidul PRO România a fost lansat pe 29 mai 2017 de fostul prim-ministru Victor Ponta. Formațiunea politică este de centru-stânga cu ideologie social-liberală. În mai 2018, cu ocazia lansării agendei PRO România, Victor Ponta descria partidul ca un „start-up party” cu orientare pro-europeană.

Fostul premier anunța la acea vreme pe Facebook: „E momentul! Mâine alături de Daniel şi Sorin pornim Proiectul #altfel !!! La ora 17 la Sediul „Pro România”. E momentul să oprim criticatul si comentatul de pe margine – intrăm pe teren pentru că este nevoie de o gândire pe termen lung în această – Mlaştină – care ne conduce acum!”.