Victor Ponta și-a anunțat oficial candidatura. Soluțiile pe care le are pentru România

Acuzații pentru Curtea Constituțională

Victor Ponta mai susține că CCR a anulat voturile acum trei luni, la fel cum a făcut-o în 2012. „Aş vrea doar să încep prin a spune ca m-aș bucura să spun ca președintele Trump, „We are back!”. Din păcate, noi suntem înapoi, ca în 2012. Ne-am pierdut încrederea, economia merge din ce în ce mai rău. Ca și atunci, Curtea a anulat voturi. Acum suntem la trei luni de când CCR a anulat voturile.

Mai rău decât atunci, avem aproape de noi un război care se pare ca nu se oprește, cu consecinţe grave pentru România, partenerii noștri, SUA, țările occidentale. Cred ca soluția este să punem România și românii pe primul loc, singurul loc ca acasă este România. Dacă nu facem noi ordine acasă, nu o să facă nimeni altcineva. Depinde doar de noi. Am făcut această referire la trecut pentru că am mai trecut prin asta”, a afirmat Victor Ponta.

Cum vrea Victor Ponta să schimbe România

Fostul prim-ministru, care a fost învins în alegerile prezidențiale din 2014 de Klaus Iohannis, afirmă că România ar trebui să adopte o abordare similară cu cea a Americii conduse de Donald Trump.

„M-am schimbat mult faţă de acum 10 ani, am un proiect nou. Mă vad ca un preşedinte activ și implicat, cred că un preşedinte trebuie sa aibă experiență și să știe ce este munca în privat.

Am decis sa intru în aceasta bătălie după ce am văzut, în primul rând, anularea alegerilor. De asemenea, am văzut cum se schimba lumea. Nu pot sa spun acum dacă e bine sau rău, România are două variante. să îmbrăţişeze această schimbare sau să stăm așa, încremeniţi”.

Vrea schimbarea Guvernului

"Rezultatele la alegeri vorbesc de competenţă. Consider că, din păcate, calitatea profesională, de competenţă, de pregătire a celor care conduc structuri, şi aici nu vorbesc doar de prim-ministru, vorbesc de miniştri, vorbesc de secretari de stat, de şefi de agenţii, cei care sunt numiţi în funcţii, a scăzut sub un nivel acceptabil.

Cred că este nevoie după 18 mai de un Guvern mult mai competent, mult mai profesionist, în care primul criteriu să fie competenţa profesională şi al doilea criteriu să fie apartenenţa la un partid sau la altul. Cu siguranţă acest Guvern va avea legitimitatea dată de un preşedinte nou ales, nu de un preşedinte care după ce a numit Guvernul actual a şi plecat, de altfel, la Sibiu, sau unde a plecat", a spus Ponta într-o conferinţă de presă.