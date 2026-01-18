Victor Ponta, sfat pentru Nicușor Dan, după ce a fost invitat să facă parte din Consiliu de Pace

Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a declarat, despre invitația adresată lui Nicușor Dan de către președintele SUA Donald Trump, de a face parte dintr-un „Consiliu de Pace” internațional, că președintele ar trebui să consulte „cele mai luminate minți din România”. „Președintele ar trebui să consulte cele mai luminate minți din România, să aibă o analiză clară a variantelor posibile și a consecințelor fiecăreia”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul premier a atras atenția că România se află „în cea mai complicată și imprevizibilă situație de poziționare în politica externă de după 1989”. „Solicitarea SUA este extrem de directă, dar plină de implicații”, a afirmat Ponta.

Fostul lider PSD consideră că o eventuală decizie nu trebuie luată unilateral sau în grabă și îi cere președintelui României să consulte.

„În acest moment, Președintele ar trebui să consulte cele mai luminate minți din România, să aibă o analiză clară a variantelor posibile și a consecințelor fiecăreia, să informeze opinia publică într-un mod extrem de clar și să obțină un consens politic, fără de care orice decizie luată ar fi în pericol”, a mai scris acesta.

Fostul premier a explicat că, indiferent de decizia care va fi luată, aceasta va avea efecte semnificative pe termen lung.

„Evident, pentru Administrația „Trump” și pentru relația dintre SUA și România, această solicitare și poziționarea țării noastre sunt esențiale. Orice decizie vom lua va avea consecințe extrem de puternice și pe termen lung. Chiar și dacă nu luăm nicio decizie (ceea ce nu ar fi de mirare, având în vedere modul în care funcționează România în politica externă în 2026), vor exista, oricum, efecte”, a mai scris Ponta.

Președintele Nicușor Dan a primit sâmbătă o scrisoare oficială din partea lui Trump, prin care România este invitată să participe la un Consiliu de Pace destinat supravegherii unui posibil acord de pace între Ucraina și Rusia.

„În calitate de președinte al Consiliului de Administrație, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator și să adere la Carta Consiliului Păcii”, se arată în fragmentul din scrisoarea semnată de liderul de la Casa Albă pentru președintele României, potrivit Antena 3 CNN.