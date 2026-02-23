Victor Ponta cere scoaterea de la guvernare a USR și eliminarea premierului Ilie Bolojan

Victor Ponta este de părere că alianța de guvernare este una toxică, atât timp cât din ea face parte și USR. Fostul premier cere eliminarea acestei formațiuni politice, conform stiripesurse.

„Eu îmi doresc un Guvern al României. Cât timp USR este în Guvern, nu este un Guvern al României”, a spus Victor Ponta. El l-a luat la țintă și pe Ilie Bolojan, prim-ministru despre care a afirmat că a creat un haos total la nivel național, din cauza măsurilor economice pe care le-a luat.

„Guvernele PSD pe care le știu eu, că am fost în Guvernul Năstase, în Guvernul pe care l-am condus, au fost guverne foarte competente, din punct de vedere economic în primul rând.

Cred că domnul Bolojan nu are o echipă care să înțeleagă economia adevărată. Să pui taxe și impozite, nu înseamnă o politică economică, înseamnă un dezastru.

Care-i gândirea economică? În 2014-2015 au fost niște măsuri economice care până în 2020 ne-au asigurat o dezvoltare a economiei”, a mai afirmat fostul prim-ministru al României.

Ponta a făcut o comparație cu perioada în care el a condus Executivul. Și a spus că nu a dat vina pe „greaua moștenire”, pe guvernarea precedentă. Eu am învățat că merge economia și după aceea poți să faci și politică. Totdeauna, cel mai simplu e să dai vina pe greaua moștenire.

Și eu puteam să zic că trebuie să repar ce a făcut Guvernul Boc. Aia e politică ieftină.Ceea ce contează e, dacă măsurile pe care le iei azi, îți asigură o creștere, o dezvoltare economică în continuare.

Măsurile luate acum distrug și ce a mai rămas din economie și e o realitate pe care o spun nu politic, ci vorbind pe date”, a mai spus Ponta.