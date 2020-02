Victor Ponta s-a referit la alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin și a spus că PSD riscă să cadă în propria capcană, deoarece se tot opune acestei idei. ”I-am avertizat pe cei din PSD ca, luptand pentru alegeri de primari si presedinti de CJ dintr-un singur tur ( cum a luptat PDL in 2011) , risca sa aiba soarta PDL din 2012 !!! Evident ca nu m-au ascultat – si evident ca o sa ii coste enorm !

Miopia politica se plateste! Era clar ca , pe modelul USL 2012, Dreapta va sustine candidati unici in cele mai importante batalii , indiferent de orgolii si interese de Partid – sloganul unificator va fi “Sa invingem PSD cu orice pret” ( cum in 2012 trebuia sa il invingem pe Basescu si PDL cu orice pret)!”, a scris Ponta.

În continuare, fostul premier a spus că anumite poluri de putere au interesul de a ține ”stânga” dezbinată, și că el își dorește cu ardoare un singur partid pe această parte a eșichierului politic. ”Este acum clar ca, din pacate, “conservele” securiste si liberale il tin pe Marcel Ciolacu si majoritatea PSD prizonieri si distrug orice tentativa logica de coalizare a Stangii ( care trebuia sa recunoasca si sa promoveze ideea “uniti sa invingem PNL si pe Iohannis cu orice pret”)!

Misiunea celor care s-au “descoperit” votand in Noiembrie Guvernul PNL Orban dupa care au fost “teleghidati” la PSD direct la masa lui Ciolacu era limpede pentru orice om rational! Principiul absolut al PSD inca din 2001 a fost sa nu fie niciodata izolat pe scena politica – un PSD izolat este inevitabil si intotdeauna un invins. In fata celei mai grave crize din istorie privind sanatatea publica, a unei crize economice si sociale care ar putea sa fie mai grava decat in 2010 si a unei tari vandute la bucata catre “patronii” lui Orban, Costache sau Voiculescu- noi ne ducem cu viteza spre prapastie”, a mai spus Victor Ponta.

