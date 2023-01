Victor Pițurcă nu este la prima abatere. A scăpat de plângere penală cu amenințări. „Mi-a zis să am grijă, că ştie unde învaţă fata mea!”

Fostul selecționer al naționalei se bucură de o carieră impresionantă în lumea fotbalului, însă a fost implicat și în mai multe scandaluri. Luni, Victor Pițurcă a fost reținut de DNA pentru 24 de ore, fiind acuzat de cumpărare de influenţă în dosarul achiziției de măști neconforme de către MApN. Marți a fost eliberat și s-a impus controlul judiciar.

Printre scandalurile în care a fost implicat Victor Pițurcă se numără și cele legate de jocurile de noroc. În 1981, pe vremea când era atacant la FC Olt, a fost condamnat la șase luni de închisoare după ce a fost prins, în timpul unui flagrant, trișând la un joc de barbut. Din cele șase luni de arest, Pițurcă a executat doar două.

Victor Pițurcă, a apelat la amenințări pentru a scăpa basma curată

Fostul selecționer a fost prins trișând și la un joc de poker, la cazinoul Casa Vernescu, în 2002. În acea perioadă era antrenor pentru Steaua și în ciuda salariul bun pe care îl primea, a decis să câștige 170.000 de dolari. Metoda folosită pentru a trișa la jocul de cărți a fost considerată una avansată pentru acea vreme.

Victor Pițurcă avea un pachet de țigări fals, dotat cu cameră video. Astfel el putea vedea cărțile împărțite de dealer. Imaginile erau urmărite de cineva din afara cazinoului, care îi transmitea fostului antrenor cum să acționeze. Acest truc a fost folosit mai multe zile, până când castelul de cărţi s-a dărâmat pe 26 septembrie 2002. Pițurcă a intrat în atenția proprietarilor, iar un inspector de joc a reușit să descopere înșelătoria.

După șapte ani de la incident, Enrico Aidan, patronul cazinoului de la Casa Vernescu, a vorbit despre acest episod și lansează acuzații grave la adresa lui Victor Pițurcă. El susține că fostul selecționer a reușit să scape de plângere penală prin șantaj și amenințări.

„După ce l-am prins, atmosfera a devenit foarte tensionată. La propunerea lui, am decis să ne retragem într-o încăpere. L-am lăsat câteva minute acolo, pentru a hotărî cum procedăm, dar am făcut o mare greşeală: am uitat să îi iau telefonul mobil. Când am revenit în încăpere, Piţurcă era mult mai sigur pe el.

A început să mă ameninţe şi mi-a spus că dacă nu fac incidentul uitat mă aşteaptă ţigani interlopi afară şi că sunt câţiva şi la mine acasă, în Pipera, unde se aflau soţia şi fiica. Am discutat toţi şi nu am mai depus plângere. La plecare, Piţurcă mi-a zis să am grijă, că ştie unde învaţă fata mea, la Şcoala Româno-Americană”, povestea Enrico Aidan pentru fanatik.ro, în aprilie 2009.

Pentru a scăpa de amenințări, patronul cazinoului a decis să plece din țară alături de familia sa.