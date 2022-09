Victor Pițurcă, implicat într-un nou dosar penal. Ancheta vizează o achiziție MApN de măști sanitare

Fostul selecționer Victor Pițurcă ar urma să fie audiat de procurori DNA într-un dosar penal ce vizează achiziția unei cantități importante de măști sanitare, pentru MApN. Conform unor surse judiciare, antrenorul va fi chestionat în legătură cu derularea contractului care datează din 2020.

La vremea respectivă, ministerul ar fi căutat o sursă de finanțare pentru achiziția și trasportul măștilor sanitare din China în România. Această sarcină, de a identifica finanțatorul i-ar fi revenit șefului farmaciilor din cadrul Direcției Medicale MAPN, de la vremea respectivă. Acesta ar fi apelat la doi italieni care au intermediat o relație cu un furnizor din China.

Rolul lui Victor Pițurcă ar fi fost de a finanța operațiunea printr-o firmă administrată de fiul său, Alexandru Pițurcă, Pav Green Energy SRL, care a plătit transportul echipamentelor. Compania condusă de fiul lui Pițurcă ar fi achitat transportul, asigurat de un avion din flota militară ucraineană, dar și măștile China Sichuan Linghton Intelligence Environmental Rrotection Industry CO LTD.

Echipamentele ar fi ajuns, mai apoi, din China, la o altă firmă românească, Helios Dentserv SRL, deținută de un apropiat al fostului selecționer, iar de aici au fost livrate către MApN.

Procurorii suspectează fapte de corupție și evaziune

Procurorii suspectează posibile fapte de corupție comise de către generalii MApN, dar și fapte de evaziune fiscală. MApN ar fi omis să plătească taxe la stat, TVA și accizele combustibilului utilizat de avionul ucrainean.

Procurorii mai suspectează și o infracțiune de eludare a taxelor pentru că operațiunea s-a derulat printr-un intermediar – firma Helios Dentserv SRL.

Victor Pițurcă nu a fost chemat la audieri

În acest caz, Victor Pițurcă ar urma să fie audiat în curând. Selecționerul a negat că ar fi fost chemat la audieri, dar a confirmat că ar fi pornit o anchetă în acest dosar. El a spus că nu a făcut nimic ilegal în achiziția măștilor sanitare.

„Nu am fost chemat la audieri, nu este adevărat! Am auzit că e ceva în derulare, dar eu nu am făcut nimic ilegal”, a declarat Victor Pițurcă, conform ProSport.

Pentru Victor Pițurcă nu este prima oară când are de-a face cu procurorii DNA, el fiind investigat în legătură cu rezilierea contractului dintre fostul selecționer al naționalei României și FRF. De asemenea, a fost condamnat cu suspendare în Dosarul Valiza, alături de Gigi Becali.