Victor Ciutacu, despre studiile Ioanei Ene Dogioiu: Nu e persoana care să dea lecții de moralitate. Exclusiv

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, și-a postat diploma de licență pe pagina sa de Facebook cu mesajul: „Pentru a nu exista niciun fel de dubii și speculații, mai jos diploma mea de licență obținută la Universitatea București”. Postarea a deschis un nou val de controverse.

Documentul indică faptul că instituția absolvită este Universitatea Ecologică din București (UEB), iar licența a fost susținută la Universitatea București, o practică specifică anilor ’90, când mai multe instituții private nu aveau încă acreditare. Discrepanța dintre cursurile urmate și locul susținerii licenței readuce în atenție perioada de tranziție a învățământului superior. Atunci când universitățile particulare erau înființate înainte de a primi acreditarea oficială.

În CV-ul public al Ioanei Ene Dogioiu se menționează doar că licența a fost obținută în 1996 la Universitatea București, fără precizarea instituției de proveniență, o omisiune care a trezit interesul publicului. În acest context, realizatorul TV Victor Ciutacu a oferit un interviu pentru Evenimentul Zilei unde a oferit mai multe detalii despre subiect.

Victor Ciutacu vede mai multe „unghiuri” ale problemei. El afirmă că Ioana Ene Dogioiu a urmat o facultate cu reputație modestă în acea perioadă.

„Doamna Dogioiu și-a făcut facultatea — chiar așa, mai modestă — la o fabrică de diplome, oarecum la timpul ei. La facultatea de Drept a Universității Ecologice se duceau, de regulă, cei care nu erau în stare să intre la stat sau care intrau la stat și nu erau în stare să-și promoveze examenele”, spune Victor Ciutacu.

El compară situația Ioanei Ene Dogioiu cu cea a unor figuri politice pe care aceasta le-a criticat în trecut: „A doua veste bună e că doamna Dogioiu a făcut aceeași facultate ‘prestigioasă’ ca și alte nume mari ale politicii românești, cum ar fi Marcel Ciolacu, Elena Lasconi și alții pe care îi înjurau ei că sunt absolvenți de fabrici de diplome”.

Realizatorul explică de ce, în anii ’90, multe universități private trimiteau studenții să susțină examenul de licență la instituții de stat.

„Doamna Dogioiu a dat licența la stat și nu la Universitatea Ecologică, pe care a absolvit-o, dintr-un motiv extrem de simplu: la vremea respectivă, facultățile acestea particulare ori nu erau acreditate, ori erau în curs de acreditare, ori nu aveau dreptul să organizeze examene de licență”, a mai declarat Victor Ciutacu pentru Evenimentul Zilei.

El recunoaște meritul notei mari obținute de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. „Că a luat notă mare? Felicitări! A demonstrat că se poate învăța”, menționează el.

Dar susține că acest lucru nu schimbă fundamentul discuției. „Să nu ne povestească doamna Dogioiu despre parcursul universitar în sistemul de învățământ de stat, pentru că acel parcurs universitar nu a existat în cazul dânsei”, a completat jurnalistul.

Victor Ciutacu ridică și problema intervalului în care Ioana Ene Dogioiu ar fi urmat studiile. El subliniază că „a luat licența la 27 de ani. Facultatea de Drept durează 4 ani. Ce a făcut în restul de 4 ani doamna Dogioiu? N-a intrat la stat? A încercat altă carieră? Doamna Dogioiu trebuie să-și publice și foaia matricolă, ca să vedem între ce ani și ce ani a studiat”.

În opinia realizatorului, situația Ioanei Ene Dogioiu contrazice discursul public pe care aceasta l-a susținut de-a lungul timpului în privința studiilor politicienilor.

„Este o dovadă de impostură, căci în arhivă există multe articole ale doamnei Dogioiu în care făcea mișto de subțirimea studiilor domnului Ciolacu, de exemplu. Întâmplător, absolvent al aceleiași facultăți ca și doamna Dogioiu”, adaugă Ciutacu.

Întrebat de ce există reticență în a declara instituția absolvită, Victor Ciutacu spune: „Pentru că se demonstrează că, de fapt, ei au doar gura mai mare. Useriștii au organizat campaniile de hate la adresa pesediștilor. Ei nu vor să spună ce facultăți au făcut pentru că au făcut aceleași facultăți pe care le-au făcut și cei pe care îi înjură”.

El consideră că discuția scoate la iveală un fenomen mai larg și scoate în evidență că „impostorii sunt impostori, indiferent de culoarea lor politică. Problema useriștilor este că s-a început să se demonstreze că și ei sunt la fel ca toți ceilalți”.