Descinderi masive în cazul TUX. Procurorii ridică probe în dosarul celei mai vizibile escrocherii online din ultimii ani

Republica Moldova. Investigațiile oamenilor legii în dosarul penal privind schema „TUX” se intensifică pe zi ce trece. În dimineața zilei de vineri, 28 noiembrie, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție și angajații Brigăzii „Fulger”, au descins în 20 de locații din mai multe localități ale Republicii Moldova. Perchezițiile au vizat domiciliile persoanelor suspectate că ar avea legătură cu platforma de investiții online devenită indisponibilă în toamnă.

Potrivit autorităților, rezultatele acestor acțiuni urmează să fie integrate în probatoriul aflat deja în acumulare și ar putea contura noi direcții ale anchetei, având în vedere amploarea fenomenului și numărul mare de persoane implicate în promovarea platformei.

Cazul TUX a atras atenția opiniei publice după ce mai mulți moldoveni au constatat că platforma de investiții financiare, care promitea câștiguri impresionante, a devenit inaccesibilă. Deși pagubele reale ar putea fi mult mai mari, doar treisprezece persoane au depus plângeri oficiale.

Inspectoratul Național de Investigație a identificat aproximativ 50 de organizatori și promotori ai schemei, iar alte cincizeci de persoane sunt în continuare în proces de identificare. Specialiștii au stabilit că TUX, prezentată drept platformă de investiții în criptomonede cu profituri de până la 4% pe zi, funcționa în realitate ca o clasică piramidă financiară, bazată pe aportul continuu al noilor investitori.

Comisia Națională a Pieței Financiare a aflat despre existența platformei pe 8 august curent. După câteva zile de verificări, instituția a emis o atenționare publică, avertizând despre riscurile majore și lipsa oricăror indicatori ai unei activități financiare reglementate.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a prezentat în Parlament, pe 25 noiembrie, date îngrijorătoare privind amploarea escrocheriilor online. Potrivit lui, numărul cauzelor penale legate de fraude digitale a crescut de la 450 în anul 2023 la 950 în acest an, ceea ce arată că infractorii folosesc tot mai des mediul virtual pentru a atrage victime.

În acest context, dosarul TUX este considerat unul dintre cele mai vizibile cazuri de fraudă investițională din ultimii ani, atât prin numărul persoanelor afectate, cât și prin complexitatea structurii piramidale.

Subiectul platformei TUX a reaprins dezbaterile politice. Socialiștii au cerut instituirea unei comisii parlamentare de anchetă, argumentând că fenomenul ar putea avea o amploare mult mai mare decât arată datele oficiale. Majoritatea parlamentară a respins însă inițiativa, motivând că există prea puține plângeri și prejudicii confirmate oficial.

De cealaltă parte, persoanele care se declară victime susțin că pagubele reale se ridică la milioane de euro și că mii de oameni ar fi fost afectați, dar că mulți nu au depus plângeri din motive de rușine, frică sau neîncredere în instituțiile statului. În acest moment, cifrele oficiale indică doar 13 plângeri depuse și aproximativ 100 de persoane vizate de investigațiile în desfășurare.

TUX a devenit inaccesibilă în luna octombrie, iar o mare parte dintre investitori s-au trezit cu economiile pierdute. Ancheta ar urma să stabilească traseul banilor, rolurile exacte ale organizatorilor și dacă rețelele de promovare au beneficiat financiar în mod direct de pe urma schemei.