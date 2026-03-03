Vicepreședintele CSM: Trei regimuri diferite de pensionare generează tensiuni și nemulțumiri în magistratură

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul Bogdan Staicu, a declarat marți că în rândul magistraților s-a acumulat „un nivel de frustrare foarte ridicat” din cauza noilor reguli privind pensionarea, avertizând că efectele pot fi serioase pentru funcționarea sistemului judiciar.

Bogdan Staicu a făcut aceste afirmații în cadrul prezentării bilanțului de activitate al Parchetului General pentru anul trecut. El a subliniat că schimbările legislative recente, venite după decizia Curții Constituționale referitoare la pensiile speciale ale magistraților, au generat tensiuni în interiorul profesiei.

„Este evident că, la momentul actual, întreaga magistratură se află la un punct de cotitură, pe fondul deciziei recente a Curţii Constituţionale privind regimul de pensionare, precedată de dezbaterile care au polarizat societatea românească în ultimii ani pe această temă. Cred că aceste modificări legislative, deşi reprezintă o nouă reconfigurare a regimului de pensionare, după cele relativ recente din anul 2023, ar fi fost în general acceptate de corpul magistraţilor cu două condiţii: dacă etapizarea ar fi fost configurată într-o modalitate echitabilă şi dacă ar fi fost rezonabil cuantumul pensiei de serviciu în concordanţă cu jurisprudenţa CJUE.

Drept urmare, la acest moment, nu am argumente care să-i contrazică pe colegii care consideră că noile condiţii sunt profund inechitabile pentru magistraţii aflaţi în activitate, atât în privinţa condiţiilor de vârstă sau vechime, există colegi cărora li s-au adăugat 17 ani necesari pentru pensionare faţă de momentul intrării în magistratură, cât şi în privinţa cuantumului. După cum bine ştiţi, noile condiţii au dus cuantumul la jumătate faţă de cei care îndeplineau condiţiile de pensionare la sfârşitul anului 2023”, a spus vicepreşedintele CSM.

Potrivit acestuia, în prezent coexistă trei regimuri diferite de pensionare în interiorul magistraturii, fapt care accentuează tensiunile.

Bogdan Staicu a atras atenția asupra faptului că, în prezent, în cadrul magistraturii active coexistă trei regimuri distincte de pensionare, situație care, în opinia sa, generează tensiuni și nemulțumiri în interiorul sistemului. El a subliniat că această diferențiere alimentează un nivel ridicat de frustrare, în special în rândul celor care se încadrează în cea mai recentă categorie, și creează un climat dificil pentru coeziunea profesională.

Vicepreședintele CSM a avertizat că, într-un asemenea context, riscurile pentru profesie sunt considerabile, de la demotivare și exercitarea mecanică a atribuțiilor, până la extinderea unei atitudini conformiste în sistemul judiciar. În viziunea sa, o astfel de tendință contravine spiritului critic și abordării proactive necesare unei justiții performante, motiv pentru care procurorii ar trebui să își asume activ misiunea de a reprezenta interesele generale ale societății, fără a adopta pasiv idei sau teorii care contrazic realitatea ori propriile convingeri profesionale.

Vicepreședintele CSM a făcut referire și la procesul aflat în desfășurare pentru desemnarea conducerii marilor parchete, arătând că perioada actuală este una dificilă pentru instituție.