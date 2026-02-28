Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, se află în continuare în Dubai, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a dus la suspendarea zborurilor și la închiderea temporară a spațiului aerian din regiune.

Deputatul român și familia sa urmau să revină în țară la finalul vacanței, însă planurile au fost schimbate în contextul escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Potrivit declarațiilor făcute în direct la Antena 3, oficialul român a fost informat că zborul programat a fost anulat, iar reluarea curselor este estimată abia peste câteva zile.

Adrian Cozma se afla în vacanță alături de soția sa și cei doi copii, iar întoarcerea în România era programată pentru duminică. Cu doar câteva ore înainte de izbucnirea atacurilor, familia se afla pe plajă, fără indicii privind evoluțiile ulterioare din regiune.

„Am primit anularea zborului până în 7 martie, pentru cursa cu care trebuia să plecăm. Nu știu dacă se va zbura mai devreme, puțin probabil, la cum arată situația acum, dar sigur că ne dorim asta”, a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților, într-o intervenție telefonică.

Acesta a explicat că notificarea privind suspendarea cursei aeriene a venit prin mesaj din partea companiei aeriene. În același context, Cozma a precizat că așteaptă informații suplimentare din partea autorităților consulare.

„Legat de aeroport nu știu, aștept informații de la consulat. Nu am crezut niciodată că aici este posibil să se întâmple așa ceva. Toată lumea considera că este o țară sigură, iar dimineața, pe plajă, am auzit bombardamente la câteva zeci de kilometri distanță.”, a adăugat acesta.

Deputatul a relatat că în apropierea hotelului în care este cazat au fost interceptate rachete, iar turiștii au fost direcționați către zonele de adăpost.

„Trei rachete au fost interceptate deasupra hotelului unde stăm noi. Atunci am coborât în adăpost. După aceea a fost dată alerta la hotel și ne-am adăpostit”, a spus Adrian Cozma.

Potrivit declarațiilor sale, hotelul dispune de trei niveluri de subsol, iar parcarea este utilizată ca spațiu de adăpost în astfel de situații. De asemenea, acesta a menționat că la aproximativ 20 de minute distanță un alt hotel ar fi fost bombardat.

„Starea este destul de tensionată aici și lumea se adăpostește”, a precizat vicepreședintele Camerei Deputaților.

Conform informațiilor prezentate în cadrul emisiunii, mai mulți cetățeni români au rămas blocați pe aeroportul din Dubai, fiind ulterior transportați către unități hoteliere. Alte zboruri au fost redirecționate către Arabia Saudită, în contextul măsurilor de securitate adoptate.

Escaladarea tensiunilor a început sâmbătă dimineață, când Israelul, cu sprijinul Statelor Unite, a lansat atacuri asupra Iranului. Autoritățile israeliene au decretat stare de urgență, anticipând posibile represalii.

Analistul militar Radu Tudor a declarat la Antena 3 că armata americană și cea israeliană se așteaptă la lansări de rachete balistice din partea Iranului și că operațiunea militară ar putea dura mai multe zile, implicând un număr semnificativ de avioane de luptă.

În prezent, Adrian Cozma și familia sa se află în siguranță, însă rămân în Dubai până la reluarea curselor aeriene. Autoritățile române monitorizează evoluția situației, iar românii aflați în zonă sunt sfătuiți să respecte recomandările oficiale de securitate.