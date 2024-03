Politica Viceguvernator BNR, colecție de monede numismatice. Ce avere are Eugen Nicolăescu







Eugen Nicolăescu, viceguvernator BNR se poate lăuda cu o avere de invidiat. Printre altele, acesta are o colecție impresionantă de monede numismatice de care este mândru.

Eugen Nicolăescu, viceguvernator BNR a moștenit mai multe bunuri. Printre acestea se numără și un teren din București, intravilan, de 14 metri pătrați. De asemenea acesta a cumpărat alături de soție un alt teren intravilan de 18 metri pătrați, tot în București. Viceguvernatorul a moștenit un apartament de 50 de metri, în Capitală.

Alături de soție, a cumpărat un alt imobil de 109 metri pătrați, care se află tot în București. Eugen Nicolaescu are și o pasiune inedită. Acesta deține o colecție de monede din aur numismatice în valoare de 48.097 de lei. De asemenea acesta a primit și tablouri drept cadou, în valoare totală de 4500 de euro.

Viceguvernator cu hârtii de valoare de peste 200.000 de euro

În 2022, viceguvernatorul a câștigat 210.000 de euro din vânzarea unui apartament. Nici conturile viceguvernatorului nu sunt goale, așa se face că în mai multe conturi cumulat, are peste 70.000 de lei. De asemenea mai are un depozit bancar deschi în anul 2020 unde se găsesc 140.000 de lei. La capitolul euro, acesta are un cont unde se găsesc 10.000 de euro.

Și încă unul, deschis în 2021 în care s-au strâns 24.479 de euro. La capitolul plasamente și investiții, Eugen Nicolăescu are hârtii de valoare. Deține nu mai puțin de 200.000 de astfel de documente care valorează 205.040 euro. Viceguvernatorul are și un credit în valoare de 131.141 de lei, cu scadența chiar în acest an.

Numai pensia e mai mare ca indemnizația unui deputat

De altfel, având în vedere sumele din conturile lui Nicolăescu, acesta l-ar putea acoperi fără nici un efort. La capitolul venituri, Eugen Nicolaescu încasează de la BNR acolo nu mai puțin de 904.985 de lei anual. De asemenea acesta nu este singurul venit al viceguvernatorului. Nicolaescu mai primește 22.500 de lei anual, chirie.

Pensia de serviciu este în ceea ce îl privește: 161.654 lei, practic cât indemnizația unui senator sau deputat. Soția lui câștigă și ea 55.284 de lei. De asemenea Nicolaescu mai primește și indemnizația de vârstă de 62.349 de lei de la Camera deputaților.